新北市永和警分局在各個敬老禮金的發送點進行犯罪預防宣導，並提醒長者們如何預防詐騙、防竊。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局在各個敬老禮金的發送點進行犯罪預防宣導，並提醒長者們如何預防詐騙、防竊。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局在各個敬老禮金的發送點進行犯罪預防宣導，並提醒長者們如何預防詐騙、防竊。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局在各個敬老禮金的發送點進行犯罪預防宣導，並提醒長者們如何預防詐騙、防竊。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

重陽節即將到來，新北市政府今（28）日起依往年慣例，針對設籍新北市滿6個月且當年重陽節當月滿65歲以上之長者發放重陽敬老金，而禮金的發放分為匯款轉帳與現今領取，雖大多數符合條件的民眾都選擇匯款。

但仍有近5成民眾選擇領取現金，新北市永和警分局轄內符合發放條件之長者共有逾2萬7000人，發放總額為4700萬餘元，除直接匯入個人帳戶外，其餘由里長定點或到府發放，因此永和警分局也動員警力戒護現金外，為預防年長者領錢後遭詐被騙。

由員警在各個敬老禮金的發送點進行犯罪預防宣導，並提醒長者們如何預防詐騙、防竊，另告知最新型態的詐騙手法、愛心手鍊及交通新制。

永和警分局長謝宗宏表示，宏揚敬老是一種美德，發放重陽禮金是政府對年長者的一項敬意，警方為確保重陽禮金發放過程平安順利無虞，同時藉由犯罪預防宣導，減少被害機率，希望能讓長者安心、放心領敬老金，歡度重陽敬老節。

(中時 )