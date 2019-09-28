20190928蘇貞昌對韓國瑜每日一酸，周錫瑋對蘇貞昌以牙還牙

前台北縣長周錫瑋28日直播砲轟蘇貞昌對不起台北縣民，每天酸韓國瑜，是對不起高雄市民，也是下駟對上駟。

前台北縣長周錫瑋28日在直播中表示，高鐵進到板橋市區是走地下，雙北捷運多完善，高雄市要做捷運，但負債3000多億。

周錫瑋砲轟蘇貞昌，花錢速度比陳菊還快。陳菊做這麼久的縣市長，蘇貞昌做8年，尤清交給蘇貞昌，台北縣盈餘100多億，蘇貞昌交給周錫瑋負債800多億，總共花了900多億元。陳菊增加債務1、2千億，但做的比較長，蘇貞昌8年負債增加900多億，後面的人怎麼辦？很辛苦！

周錫瑋也批評蘇貞昌，對不起台北縣縣民，因為周錫瑋接任縣長的時候，蘇貞昌把錢花完了、借光了，到公債上限不能再借了。

周錫瑋說，後來立法院修改地方制度法，台北縣準用直轄市，當時蘇貞昌是行政院長，但是錢沒補助到台北縣。後來周錫瑋任內台北縣升格新北市，中央統籌分配款仍還沒修，蘇貞昌對得起台北縣民嗎？

陳菊把錢借完了，高雄負債3000多億，全台灣直轄市負債大多是1千多億，都沒有高雄市多，只有高雄市負債3000多億。蘇貞昌應該要求蔡英文比照馬英九，馬英九補助高雄2000多億，現在應該也要補助高雄2千多億才公道！

(中時電子報)