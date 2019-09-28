新北市議員張錦豪為了繼續保存地方文化，特別拜託最年輕的火長簡士凱繼續維持，並請文化局持續關注「蹦火仔」文化並予以支持。（張錦豪服務處提供）

新北市議員張錦豪為了繼續保存地方文化，特別拜託最年輕的火長簡士凱繼續維持，並請文化局持續關注「蹦火仔」文化並予以支持。（張錦豪服務處提供）

新北市文化局今（28日）特別在金山磺港辦了一場不抓魚的蹦火仔，活動現場金山高中餐飲科師生們也帶來「青鱗魚創意歐包」共襄盛舉，準備250個餐包免費送給民眾品嘗。

市議員張錦豪為了繼續保存地方文化，特別拜託最年輕的火長簡士凱繼續維持，並請文化局持續關注「蹦火仔」文化並予以支持，今（28日）下午進行「蹦火仔」的展演，喜歡的民眾可以前往金山地區體驗。

「富吉268號」年僅26歲擔任火長的青年簡士凱說，蹦火仔船捕撈青鱗魚，採用傳統叉手網捕撈魚，加上魚汛期只有5月到7月下旬可以捕撈，魚群得有繁衍期，所以又被視為友善環境的漁法。

張錦豪表示，「蹦火仔」是非常特殊的捕魚技術，近年來卻因漁獲不佳，導致懂得這項技術的船家不願再展演，根據統計，今年每個船員只能分到2千多元（一個漁期三個月包含海況差不能出海），加上沒人重視，船家都不願出航。為了保持這項優良傳統，7次在議會質詢，要求文化局重視，終於敲定進行展演，避免成為絕響。

張錦豪提到，金山磺港地區除了「蹦火仔」外，還有一條魚路古道全程約有30公里，是早年通往士林地區的一條古道路，其名稱｢魚路｣意謂著這條步道過去是魚貨運送的山路。

張錦豪說，以前金山地區的民眾都是透過魚路古道將漁獲或其它農產品等迅速運送到台北來換取生活的需要，對於先民的意義重大，所以這次就要求文化局進行整體規劃，讓民眾體驗兩種古早味的生活。

文化局長蔡佳芬表示，「蹦火仔」是早期的金山八景之一，每年夏季為了抓青麟魚，漁船點起會發出強光的磺石，利用魚群的趨光性來抓魚。

蹦火仔船全盛時期雖然已過，但為了保存這項傳統漁法，文化局在2015年登錄「金山磺火捕魚-蹦火仔」為市民俗無形文化資產，並利用青年社區營造方式，不定期辦理社區文化體驗，讓年輕漁民在使用這項特殊技法抓魚的同時，平日也能透過示範，讓蹦火仔傳承下去。

(中時 )