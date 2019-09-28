《賽德克．巴萊》飾演主角莫那魯道的林慶台，2017年動了膽囊手術後，格外注重飲食，他雖因健康關係體力衰退不少，盡自己最大能力參與戲劇演出外，他日前從傳教士晉升為牧師，放了很多心力在烏來深山的福山教會服務。

喜歡山中清淨生活的林慶台透露，一年多前剛換智慧型手機，沒想到通訊軟體和粉絲專頁出現源源不絕的訊息，花了很多心力回覆，時間不知不覺就過去了，實在讓他吃不消。同時發現老婆、小孩都也沉迷手機，他一氣之下就砸爛自己手機、重新專注眼前生活，希望藉此以身作則影響家人，沒想到家人還是照用不誤，讓他哭笑不得。

他也分享自己花了3、4年的心力在研究有機蔬菜，還找專業老師請教，「因為烏來的福山很偏遠，居民幾乎八成沒工作，因為法規關係不能開墾，所以我想到可以來做這件事，讓當地人民可以自給自足。」他雀躍地說自己還養了兔子、雞鴨、魚，邀請《賽》片演員們到他的「開心農場」一塊玩，一旁的徐詣帆也笑稱牧師現在轉行變農業專家了。

(中時 )