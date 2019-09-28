電影《賽德克．巴萊》距上映已經8周年，今（28日）在台北舉辦「賽德克巴萊上映8周年分享會」最終場，正忙碌籌備《台灣三部曲》及「豐盛之城」計畫的導演魏德聖特別抽空，號召當年演員林慶台、徐詣帆、拉卡巫茂、田金豐、方聖傑、GAKI、劉忠厚、陳松柏齊聚一堂會影迷，吸引許多死忠影迷、甚至日本粉絲都不畏風雨前來朝聖。

魏德聖分享當初找演員的經過，「所有演員我第一個找到的就是林慶台，他本來是帶我去找演員的人，推薦他的兄弟們和部落朋友，雖然我一見到面就覺得他形象很適合莫那魯道，但沒有開口邀約，想說之後還有機會遇到更多人選，結果花了1年才發現第一個最好。」他幽默地補充，一方面開心每個角色都適得其所，另一方面想起當時這麼多資金要賭在這些人身上就很忐忑，逗得全場哈哈大笑。

《賽德克．巴萊》上映8周年，演員徐詣帆（上排左起）、方聖傑、拉卡巫茂、田金豐、林慶台、導演魏德聖、GAKI、劉忠厚（下排左起）、陳松柏齊聚一堂會影迷。（江珮瑜攝）

影迷敲碗問起何時看得到新作，魏德聖說：「《台灣三部曲》努力籌備中，之前製作電影都在專業範圍內，但這次除了電影製作，還有『豐盛之城』計畫，要找土地、創園區，牽動太多非專業的事項，有很多事項要打通、學習，隨著團隊越來越大，我就覺得自己越來越渺小，甚至計畫龐大到我感到有點茫然，但要把這件事做好的心更為堅定。」

電影《賽德克．巴萊》距上映已經8周年，今（28日）在台北舉辦「賽德克巴萊上映8周年分享會」最終場。（江珮瑜攝）

距離電影拍攝已經10個年頭，林慶台除了成為牧師，仍繼續演出戲劇，據悉在周杰倫監製電影《叱吒風雲》軋一角、變身賽車教練。徐詣帆戲劇、歌唱都在行，10月將與灣生樂團合作，踏上國家音樂廳高唱古調。其他演員回歸原來志業，從事音樂創作、設計、務農、原民文化推廣等工作，在各領域自在發展。分享會現場飄滿山胡椒的香味，由賽德克族所組成的「能高生態旅遊推廣協會」帶來道地的部落原民美食，6位部落媽媽凌晨就起床準備，讓觀眾感到窩心。

(中時 )