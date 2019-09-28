利稻黑熊 (莊哲權攝影)

昨天晚間在台東縣海端鄉利稻村被村民誘捕的台灣黑熊，台東林管處立即啟動緊急安置措施，林管處表示，「利稻黑熊」有17公斤，研判約7、8個月大，因野性不夠，不太怕人，將確認其健康狀況與行為表現，並邀請學者專家評估後，才能決定後續處理方式。

這隻台灣黑熊27日晚間闖入利稻村雞舍偷吃雞飼料，被村民誘捕後主動通報台東林管處，由林管處人員連夜前往利稻，將黑熊移回龍泉苗圃，並利用先前廣原小熊照養籠舍進行暫時安置及照養。

台東林管處處長劉瓊蓮表示，一般小熊都會在1周歲以後，才能離開母熊獨立生活，利稻黑熊體重17公斤，研判只有6、7個月大，還不是成熊，性別尚無法確定，而且也不太怕人，沒有想像中那麼具野性，因此還需確認其健康狀況與行為表現，林管處將暫時照養觀察，並將邀集學者專家針對後續處置方式進行研商及評估，還有很多變數。

劉瓊蓮感謝部落主動通報，讓利稻黑熊能在最短的時間獲得適當的安置，由於該隻黑熊應為未成年個體，為暸解是否有黑熊媽媽或其他黑熊仍在部落附近山區逗留，也呼籲部落居民應隨時留意及提高警覺，一經發現應立即通報。

(中時 )