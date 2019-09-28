雨傘運動5周年多處築「連儂之路」港鐵預告隨時關站 19:442019/09/28 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 灣仔站B1、2出口關閉，有數名蒙面人貼標語。(翻攝自東網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是香港雨傘運動五周年，民陣晚上7時在金鐘添馬公園發起「反抗威權 迎接黎明」集會。距離集會尚有約兩小時前，港鐵指出，港島區有公眾活動進行，個別車站會因應實際情況，採取人流管理措施，並可能隨時關閉車站或其部份出入口。 下午4時30分，港鐵金鐘站的B出口被職員用膠帶封閉，有警員在站內巡邏；另外，有部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。 (中時 ) #雨傘 #運動 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》國人赴日旅遊，運動成新動力 15:572019/09/24 財經 中市全運會摘首金 女子划船輕量雙人雙槳三連霸 19:402019/09/24 生活 傾聽市民聲音 中市力推太平國民運動中心 19:542019/09/24 生活 球迷看過來！中區大學籃球聯賽開戰了 17:002019/09/25 體育 沉默阿嬤迷路 警見傘上姓名助返家 16:472019/09/26 社會 培育體壇之光 長庚連5年獲頒體育推手獎 18:212019/09/26 生活 金大健身中心啟用 歡迎鄉親一起來 19:022019/09/26 生活 長庚連續5年獲體育推手獎 04:102019/09/27 生活新聞 千人賽事一手掌握 提升路跑賽事體驗與安全 10:042019/09/27 科技 市府斥資943萬元 改善錦和運動公園球場環境 16:352019/09/27 生活 兩岸熱門新聞 香港海關搜反送中裝備 全面嚴查台灣旅客行李 - 兩岸 因為一個人 瞭解一座城-宜人“宜賓” - 兩岸 跨境電商來了！東北三寶苗栗頭屋買得到 - 兩岸 陸復交吉里巴斯經歷風雨 彩虹更燦爛 - 兩岸 雨傘運動5周年多處築「連儂之路」港鐵預告隨時關站 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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