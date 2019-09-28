「2019全國重機大會師，戲說西螺」活動，28日在雲林縣西螺大橋登場，現場聚集約1500輛各型重機車，吸引大批民眾漫步大橋、欣賞重機，並透過接馭車將人潮帶至西螺老街，讓全台民眾認識充滿熱情與古色古香的西螺小鎮。

中華民國大型重型機車經營同業促進會「2019全國重機大會師，戲說西螺」28日在西螺大橋登場，1000餘輛重機湧入西螺小鎮，主辦單位特別準備有趣的西螺老街藏寶圖，讓車主與遊客們按圖索驥探訪西螺各處景點。

重機車全國促進會理事長洪宗寶表示，西螺是1處對重機友善的美麗小鎮，促進會歷年來都選擇在西螺舉辦全國大會師活動，希望透過車聚活動，讓更多的車友認識充滿熱情與美麗風景的西螺鎮。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，每年西螺媽祖太平媽遶境大會香起駕，全促會車友們都會來護送媽祖出城，平日更是積極宣導交通安全相關規定，是非常用心的優質團隊，此次透過車聚活動介紹西螺文化特色，同時也帶動西螺觀光產業的發展。

(中時 )