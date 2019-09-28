黃小柔28日舉辦新書《跟過去的每次跌倒說謝謝》療癒見面會，父親近日過世，她因沒有公開此事被詢問有些愣住，「爸爸這個月初離開，心肌梗塞非常突然，最後跟他通話的時候，冥冥之中，幸好愛真的有及時，那一天感覺是很輕鬆的聊天，卻是我們最後一次通話。」

黃小柔表示父母親非典型爸媽，但同樣有一顆愛小孩的心，她年輕的時候不懂事，長大才成熟看待彼此關係，相處模式改善很多，父親在過世前也轉變不少，談到不公開父喪的原因，「我還沒接受，可能還要一段時間，那一天走在路上陽光很大，忽然想打電話給他，但……你會覺得他好像還在。」就連在私人臉書的發文，也是為了父親的朋友著想，「很多人不知道他不在了，手機總是響，才會想說發文跟大家說。」她透露父親以樹葬方式長眠高雄旗山，並特別感謝那幾天高雄飯店人員的貼心。

黃小柔分享兒子畫作。（吳維書攝）

被問到好姊妹楊丞琳新婚李榮浩，黃小柔透露當天楊丞琳一早傳訊息跟她講，她忍不住開心尖叫，「我們兩對一起吃飯完，我跟老公回車上就拚命稱讚榮浩，覺得丞琳真的找到對的人，他講話很慢，穩重又有邏輯，不是很搶的人，是男人，不是男孩。」她透露楊丞琳夫妻目前不急著生子，兩人雖然工作滿檔，但隨時連線中，彼此分享對方的行程，相當甜蜜。

至於新書方面，黃小柔坦言不少人來分享自己的苦惱，她因此勸離了十幾對怨偶，「我鼓勵他們要去追尋對的人，很多女人都會懷疑自己，開這個條件不會遇到對的人，你要勇敢，自己只要發亮，就會找到對的人。」她期待每年發行一本書。

(中時 )