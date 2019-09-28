民進黨蔡賴配有新進展；據了解，蔡英文總統在本週二安排高雄行程時，與前行政院長賴清德初選首度會面；親賴人士表示，賴清德初選後初期，是連跟蔡見面都會閃避的人，所以在陳菊安排下與總統見面，氣氛不錯；當時蔡對賴說，「你辛苦了，初選後第一時間就打電話，感謝支持」；賴說，「我們一定全力支持」，但是當天有無提到搭配及輔選位子等問題。

知情人士指出，賴清德初選後這段時間都很沈寂，新系也分成兩派，一是認為不能和蔡陣營妥協，一是認為要顧全大局；後來國民黨初選，鴻海創辦人郭台銘民調輸高雄市長韓國瑜蠻多的，眼看到國民黨整合動作越來越大，黨內不少人都認為，蔡賴之間還在搞啥，因此賴清德也感受到這種壓力。

據了解，9月18日中執會，挺賴立委林俊憲提到，初選民調納入台北市長柯文哲，柯最後不選，是否應該給賴清德公道一事後，黨內開始對賴啟動溝通協調機制。

知情人士表示，蔡賴週二在陳菊的安排下，兩人在高雄見面，現場共6人在場，但對於人事的部分，雙方沒有直接談到，但是談得氣氛不錯，「以總統來講，她也不會赤裸裸去談，至少有提到一起拚，所以總統全代會提到，賴清德會跟大家一起並肩作戰，也是總統後來自己加進去，原先沒有這一段」。

(中時 )