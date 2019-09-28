《新聞深喉嚨》精彩片段 陳揮文：韓非傳統政治人物 韓粉非傳統政治粉絲

資深媒體人陳揮文見風不轉舵，一路走來始終力挺韓國瑜參選2020總統大選，令人好奇他為何會如此支持韓國瑜？對此，他日前就在YouTube直播中說出了挺韓的重要原因之一，那就是「不能再讓民進黨執政，太離譜了。」

陳揮文昨日在直播中被問及支持韓國瑜的原因，他不客氣地說重要原因之一就是不能再讓民進黨執政，太離譜了，也提到他在網路節目中有一位大陸聽眾「海苔」說的話，總統蔡英文與前總統馬英九都應該要想一想，「你有完全執政的權力的時候，應該想想海苔的那些話。」

海苔是一位大陸留學生，她昨日在《揮文看社會》分享了這段時間觀察台灣選舉所發現的弔詭現象，「就是因為我看很多台灣年輕人比較多的社群，我就會發現大家為什麼都會去嘲諷勤奮的人。我即使不是他的崇拜者，但是如果他是一個做事情的人、勤奮的人，我還是會去尊敬他，我覺得沒要到嘲諷他，但是我看台灣的很多社群上面，這種嘲諷已經年輕人中的一個潮流也好，很不正常。」

海苔更透露自己前一段時間看了雷倩的談話，其中一段話讓她覺得特別奇怪，「不管是陳水扁時代還是現在蔡英文的時代，你會發現民進黨上台做的事情都逃不過4個字『倒行逆施』，但為什麼它總在倒行逆施，這是一個問題吧？」也疑惑民進黨在2016年已完全執政，若在一個正常國家裡面，當一個政黨它獲得這麼大的政治能量的時候，它不應該是現在呈現的狀態，「那就是吃相這麼難看，很像一個政黨快要滅掉了，我抓緊一切的能力去抓到我能抓到的好處，不應該是一個政黨展現的姿態，我覺得這是很弔詭的事情。」

(中時電子報)