吳姍儒擔任ASUS ZenBook Cafe快閃店一日店長

吳姍儒（Sandy）28日擔任電腦品牌快閃店一日店長，談到電視金鐘獎的父女相爭，她透露心情既興奮又緊張，當下知道入圍忍不住落淚，但隨即接到父親吳宗憲的挑釁簡訊，「你敢跟我搶。」她笑稱老爸勝負慾好強，並幽默回應，「沒關係，如果他要就給他吧，反正他拿到也是放我家。」

Sandy透露本來詢問老爸是否一起走紅毯，但他跟太多組人馬入圍不同節目，所以她應該會自己走星光大道，希望當天順利走完不要跌倒，至於外界最關注的紅毯戰袍，她笑說：「還在研究討論，造型師焦慮到去算塔羅牌，但給家父看過大概，他看完露出謎樣眼神，隨即回答『我的戰服比你厲害。』，連這個也要比。」說到這裡，她語帶笑意，「今年說不定穿比基尼出現的，會是吳宗憲本人。」

Sandy擔任一日店長。（盧禕祺攝）

Sandy表示這次會以當觀眾的心情去參加金鐘盛典，她預告與主持人黃子佼會有一小段串場，內容非常有新意，她忍不住稱讚，「今年的金鐘，應該可以成功擄獲年輕人的心。」被問到如果得獎，會不會特地安慰老爸，她俏皮回應，「如果是我得獎，會把獎座擺在他床頭，跟他說，請你搞清楚狀況。」隨即強調自己能得過一次金鐘獎已經覺得很開心，這次平常心看待。

(中時 )