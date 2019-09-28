台中市政府推動「台中之心」計畫，串聯全市7條園道、7處公園，改善既有人行、自行車道環境，總長約17．2公里的綠色交通網，包括捷運、鐵道、公車、公共自行車道等，第2期第1階段工程約5．6公里、連接西區與東南區，28日舉行完工典禮，全線預計2020年底完工，打造都市綠帶慢活空間。

像1條「翡翠項鍊」，台中市長盧秀燕與建設局長陳大田視察忠明園道及育德園道，自行車道及人行步道改善工程，總長約5．6公里，盧秀燕說，推動「台中之心」計畫後，將7條園道及7座公園串連起來，讓民眾可長距離散步、健身，不會被中斷，好好享受休閒活動。

台中市建設局表示，「台中之心」計畫範圍包括，東、西、南、北、中區，總長約17.2公里，第2期第2階段（興進園道及東光路廊道段）工程目前正在施工，第3階段工程並爭取經費，可望明年動工；

現場市議員邱素貞指出，前市長林佳龍想將西區與東南區串連，配合青年創業基地，及公共自行車翡翠環帶，如今打造「東南草悟道」帶動東南區文創發展，希望盧團隊繼續加油，推動第3期工程。

「台中之心」自2018年初開始動工，以人為本連通綠園道、人行、自行車道形成完整網絡，改善街角出入口，將人行及自行車分流，提供順暢通行品質，並打造完善舒適的自行車騎乘環境，也善用景觀手法營造簡約、美觀、節能減碳的道路景觀及人行環境，建構綠色城市慢活空間。

(中時 )