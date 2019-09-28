2020總統、立委大選，年輕選票成關鍵，國民黨台中市立委第7選區（大里、太平）參選人莊子富，除勤走基層，以臉書直播和選民面對面、談理念；有20多年廣播主持經驗的莊子富說，臉書粉絲累計近萬人，有「富迷」熱邀「阿富開槓」到府直播，各式議題、空戰開打，拉年輕選票，政治素人拚出頭。

「928教師節，祝福全天下老師們教師節快樂」，莊子富利用臉書直播、侃侃而談，堅持「有料」的常態性直播、1周2次，莊子富說，長期在媒體服務，很關注時事發展，自有一套見解，為和選民直接互動，闡述理念，別於其他政治人物不定期直播，他的直播有連續性。

莊子富指出，「阿富開槓」系列一推出，受到支持者歡迎，他質疑蔡總統說，目前是台灣20年來經濟最好時代，為何還發放200元夜市券？說穿了為彌補陸客不來的困境，其「煙火式」的解套，無法帶動台灣經濟；另韓國瑜鐵人拜廟、黑韓等話題，在莊臉書直播中提到。

莊子富說，他以1個政治素人要挑戰現任民進黨立委，雖然身陷艱困選區，但透過臉書直播聊時事議題，累積不少「富迷」，開始迄今已6個多月，臉書擁有近萬名粉絲，他會持續努力講，讓大家知道自己的想法、認同他的理念，翻轉大里、太平，為人民謀福利。

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(中時 )