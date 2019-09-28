沈智慧（圖右）當「假日志工」，以行動力表達為地球盡1分心力，向山友拉票，爭取捷運綠線站從松竹延伸到大坑口。

國民黨立法委員沈智慧28日至台中市大坑山區，參加矽品精密工業舉行的「矽手護山林」淨山活動，與500多人一起撿拾步道周邊垃圾，讓大坑山區更乾淨。沈智慧當起「假日志工」，以行動力表達為地球盡一分心力，向山友拉票，爭取捷運綠線站從松竹延伸到大坑口。

大坑地區登山步道是台中市熱門景點之一，每逢周末假日人潮聚集，但卻也造成亂丟垃圾問題，沈智慧與矽品500多名志工，大家手持鐵夾及垃圾袋，沿途向遊客宣導環境保護的重要性，彎腰撿拾登山步道及路旁垃圾，共同宣誓「矽手護山林」。

沈智慧指出，捷運往南延伸彰化經費已有著落，但台中市捷運綠線站延伸到大坑，進度「龜速」。持續將中央爭取預算，將台中捷運綠線延伸至大坑經補庫，帶動大坑地區發展。

另「北屯區理事長盃足球錦標賽」在太原足球場展開，擔任北屯區體育會理事長的沈智慧表示，台中市足球運動發展快速，卻僅有1座足球標準練習場，明顯不足，為打造足球城市，承諾全力催生足球園區，向中央爭取核定足球園區計畫提案。

(中時 )