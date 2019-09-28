台中市環保藝術節28日登場，市長盧秀燕（中）號召民眾響應環保，一起努力愛地球。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕捐出花瓶、茶具組拍賣，快速拍出近3萬元的義賣品，所得全數捐贈財團法人兒童暨家庭扶助基金會台中市南區分事務所。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕曾擔任「女主播」，28日在環保藝術節化身拍賣官，一件由4張椅子組合而成再生木桌，經她生動有趣介紹，「併起來變桌子、分開變椅子，還可放擺飾、打電腦，材質又好，用了就很有氣質，趕快帶回家！」帶動買氣掀起激烈競標，她也捐出花瓶、茶具組拍賣，沒幾分鐘全部敲槌賣出，義賣所得捐家扶，民眾驚呼「女主播」流利口才功力不減。

台中環保藝術節登場，由「蘇打綠」團長阿福策展，邀請新生代樂團熱力開唱，午後太陽炙熱，為一睹歌手風采已有很多粉絲卡位，盧秀燕配合垃圾車之歌《給愛麗絲》大跳「台中恰恰」，俗擱有力方塊步配上回收步驟「開、洗、壓、丟」舞蹈動作，碰撞出不一樣的火花，氣氛嗨翻天。

盧秀燕說，今年環保藝術節是第8屆，不僅響應環保，更融入藝術、文化等元素，希望透過活動喚醒民眾環保意識，一起為地球努力。

台中在地剩食團隊「明日餐桌」舉辦手作坊，盧秀燕小露料理身手，接力挑戰60秒用剩食醜蔬果做出莎莎醬，攪拌均勻加在多力多滋餅乾，剩食搖身一變成美食，推廣不浪費食物的精神。

環保局長吳志超表示，這2天音樂會演出陣容包括泰國甜心Gail 蓋兒、小球（莊鵑瑛）、嚴正嵐、展榮、展瑞、黃奕儒，以及台中在地音樂人魏嘉瑩、都市零件派對等；此外，現場規劃不廢物生活體驗區手作坊、Good Moment好時光市集、重生雜貨店二手換物活動等，從食衣住行育樂，展現台中的「免廢生活美學」。

台中環保藝術節今日進行開幕式，市議員黃馨慧、劉士州、新聞局長黃國瑋、研考會主委吳皇昇、經發局長張峯源等人均到場共襄盛舉。

(中時 )