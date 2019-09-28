新北市新店警分局於日前針對新店區建國路沿線路霸行為展現執法作為。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局於日前針對新店區建國路沿線路霸行為展現執法作為。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

市場周邊常見人行道、騎樓被占據使用，行人在迫於無奈之下，只能走到馬路上與車同道，不禁讓人捏把冷汗。新店警分局為排除道路障礙，將用路空間還給行人，不定時執行「清除道路障礙工作」專案勤務。

有鑑於部分店家或攤販，長期占用騎樓、人行道，陳列商品、堆置雜物，造成行人有路過不得，新北市新店警分局於日前針對新店區建國路沿線路霸行為展現執法作為，對於經勸導仍違規的攤商依法開罰5件，並責令清除改善外，另由環保局協助清除攤棚、攤架7處，還給人行道應有的通行空間，讓路過民眾拍手叫好。

新店警分局呼籲，以各種障礙物占用車道、騎樓、紅磚道、人行道的行為，不只破壞市容，更將嚴重危害其他人的生命安全。而未經許可在道路擺設攤位，或在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，依法可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。日後將會不定時執行專案，以維護道路交通順暢及安全，確保用路人權益。

(中時 )