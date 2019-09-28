中信兄弟「恰恰」彭政閔引退系列賽對手是富邦悍將，其中「神全」林益全對此特別感傷，林益全先前曾在採訪時說，如果引退戰他守一壘，想在彭政閔上壘時給他一個擁抱，不過今(28)日引退戰前一天他擔任指定打擊，要看明天有沒有守備機會，達成這個舉動。

林益全與彭政閔相識多年，他笑說在10多歲還是「小毛頭」時就認識恰恰，雖然在不同球隊，不過仍有一起效力中華隊的革命情感。「我還是小毛頭時就認識他，加入中職後我打了11年，他也打了11年。這麼多年來他真的傳奇，雖然球員生涯告一段落，不過祝福他在不同位置創造跟球員一樣的傳奇。」

先前林益全受訪時曾說，如果他在彭政閔引退賽時守一壘，彭政閔上壘就要給他一個擁抱，不過由於胡金龍昨日腳有些拉傷，今天沒有安排上場，因此林益全擔任指定打擊，一壘改由范國宸鎮守，林益全在今天沒有機會達成擁抱彭政閔的心願。

「如果有機會還是會親口對他說謝謝辛苦了。」悍將明日的打線陣容還得看教練團安排，不過林益全仍在心中非常感謝彭政閔這幾年的付出，認為他以及陳金鋒、張泰山等學長，都為台灣棒球貢獻許多。

(中時電子報)