楊麗花見到粉絲相當開心。粘耿豪攝

楊麗花今天為新書造勢。粘耿豪攝

楊麗花非常疼惜愛徒陳亞蘭。粘耿豪攝

兩人在台上妙語如珠。粘耿豪攝

方芳（右）擔任主持人。粘耿豪攝

楊麗花與方芳認真看著粉絲送的作品相本。洪秀瑛攝

楊麗花（右起）與撰寫新書的資深媒體人林美璱及陳亞蘭。粘耿豪攝

楊麗花出席「忠孝節義」新書發表會。(粘耿豪攝)

歌仔戲國寶楊麗花28日出席《楊麗花的忠孝節義》新書發表會，她帥氣出場，台下粉絲尖叫歡呼聲不斷，今適逢教師節，陳亞蘭與學生們特地準備蛋糕祝她教師節快樂，並在台上一起雙膝跪地磕頭，場面溫馨，楊麗花邊拭淚邊幽默說：「出頭架嘴（花招這麼多）。」有死忠的花迷將楊麗花所有演出作品集結成冊致贈給她，楊麗花在後台仔細翻閱，方芳說：「這不是粉絲，是『鋼絲』了。」

楊麗花16年沒和粉絲互動，今天為了這場發表會，從凌晨4點開始化妝，髮型和造型全都精心裝扮。談到這次重出江湖的感覺，楊麗花直率地說：「金爽。」陳亞蘭陪著恩師出席，楊麗花好友方芳則擔任主持人，方芳透露當初楊麗花要拍《忠孝節義》，她是反對的，第一怕她體力無法負荷，第二怕她賠錢，隨後笑稱楊麗花外型保養得好，「還好我沒演這齣戲，不然我就變成她阿姨」。

楊麗花在台上興奮之情溢於言表，開場就說大家想問什麼就問吧，陳亞蘭問她「妳確定？」楊麗花馬上笑著改口：「但我不想講的，我就不會講。」大剌剌的回話逗得粉絲哈哈大笑。楊麗花在台上點名班底之一的紀麗如，爆料紀麗如當初學歌仔戲原因是小時候不愛念書，紀麗如的爸爸因為和洪文棟很熟，所以把紀麗如送到歌仔戲團跟著她學戲。

粉絲在台下不斷的喊「楊阿姨我愛妳」、「楊相公我愛妳」，逗得楊麗花很開心：「我是大眾的情人。」楊麗花透露結婚的時候，另一半曾說「妳現在嫁給我就是我的，我說不行，我是大家的，不然我不要跟你結婚」。有粉絲提問，想學歌仔戲要去哪裡學？還有小粉絲還獻唱「我身騎白馬啊…走三關」，楊麗花眼淚奪眶而出，感動說：「我會想辦法。」陳亞蘭在旁接話：「我絕不會讓楊麗花的DNA流失。」

楊麗花說：「沒想到今天沒有要唱歌仔戲還這樣，這場辦得蠻不錯的，很自然，讓我很感動，流下歡喜的眼淚。我年紀大了，不可能每檔戲都參加，我就希望歌仔戲文化不要失傳，這也是我最擔心的；為了歌仔戲，我酸甜苦都嘗過，我會繼續再努力為保留歌仔戲文化加油，它是永遠學不透、學不完的。」

新書由楊麗花口述、資深媒體人林美璱撰寫，封面有別於一般傳記類書籍以人物照片為設計，而由漫畫大師鄭問之子鄭植羽跨刀繪製瀟灑版的楊麗花，展現青春活力，也象徵楊麗花超越每一世代的影響力。透過書中文字和珍貴圖像，粉絲得以窺見楊麗花一生如何忠於歌仔戲、對父母盡孝道、對感情的節制、對朋友的義氣，並收錄大量楊麗花珍貴照片。

(中時 )