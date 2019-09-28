今天適逢928教師節，國民黨主席吳敦義今(28)日上午參加928教師節「吾愛吾師」座談會時表示，今天是非常神聖、值得大家一起慶祝的節日，他強調，師道始終是我中華民族非常重要的傳承，只有尊重教師，教育才能成功，社會也才會更和諧。

國民黨今天上午舉行928教師節「吾愛吾師」座談會，包括中華民國全國退休教師聯盟、全國軍公教警消權益保護協會、台北市學校教育產業工會、新北市教育產業工會等單位聯合舉辦，共同針對108年課綱修正、教師年金改革、維護教師尊嚴等議題，廣泛交換意見。

除吳敦義親自與會外，國民黨政策會執行長曾銘宗、韓國瑜國政顧問團總召張善政、台灣教育大學系統總校長吳清基、韓國瑜競選總部北部辦公室主任鄭世維以及國民黨台東縣立委提名人張志明等人也出席座談會。

吳敦義致詞時表示，國民黨若能得到全國同胞支持，明年1月11日就有機會重返執政，撥亂反正。他強調，國民黨於2018年打好不錯的基礎，九合一選舉中，22縣市有15個國民黨籍縣市長，22縣市議會有19個議長是國民黨提名的，只要大家同心協力，一定能扳回軍公教警消人員的榮譽、尊嚴以及應該有的對待。

吳敦義並指出，重新執政後，我們希望能撥亂反正，重新建構「廉能且有效率的政府與議會」、「拚經濟，重造繁榮均富的經濟」、「公義和諧的社會」、「一中各表的九二共識基礎上，兩岸維持和平穩定發展」等四大支柱，因為這是維持中華民國光明正大、前程錦繡的重要基礎。

張善政則指出，如果政府經濟發展的好，提出的政策能幫年輕人開路，每位老師在學校都會拚全力把老師教好，但如今學生在學校提不起勁，之後國政顧問團將端出讓外界耳目一新的幼教政策。

曾銘宗表示，蔡政府為了政治宣傳亂改課綱，國民黨團將力促課綱回歸教育，為中華民國永續發展做出更大貢獻。

(中時 )