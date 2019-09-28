僑信國小校長黃榮森今年2月到任，去年在靜修國小校長任內，帶領學校拿下教學卓越金質獎，並榮獲教育部師鐸獎，今年再獲推薦，榮獲有民間師鐸獎之稱的教育大愛菁師獎殊榮。

教育大愛菁師獎今年邁入第八屆，分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組及特殊教育組，有來自全國各縣市290位教師參加評鑑，從中選出58位獲獎者，日前邀請前總統馬英九致詞、頒獎；黃榮森是獲獎者中極少數的校長。

2歲失怙的黃榮森幼時家貧，身為么兒被母親三度出養都因太愛哭慘遭退貨，求學一路上深受許多恩師關愛提點、勵學上進，原本國中畢業母親要他跟鄰居一起到台中當沙發工人，國文老師黃瑞玉幫他出了近千元聯考報名費，勉勵他發揮影響，立志當老師的他也不負眾望，考取師專公費生。

黃榮森表示，教育就是愛與陪伴、做好榜樣，投入教育界至今滿30年，就讀靜修國小時的班導恩師劉恩培，在他考上教職後兩人又成為同校同事、同住在員林市區，亦師亦友亦父，高齡97歲還常騎電動車來關心他，師專時期的教官江和言同樣也與他親如一家人。

寫得一手好字的黃榮森是書法家，身為磺溪九怪書會會員，此次獲獎3萬元獎金將全數捐出做為僑信國小書法獎學金；過去他在靜修國小打造鐵道故事館，如今積極推動生態教育，要讓僑信國小的校鳥綠繡眼成為全校師生最棒的學習夥伴。

(中時 )