從小就喜愛畫圖的殷曉虹女士，雖從商工作繁忙，但閒暇時仍持續接觸陶藝、插花、壓花、拼布、皮雕等。退休後與喜好攝影的先生登山涉水，賞花、追鳥、拍蟲、觀魚。她特別擅長工筆花鳥彩墨創作，累積三年畫作在屏東美術館以『花情.鳥趣』為主題展出，歡迎同好與市民朋友前來欣賞交流。

殷曉虹五年前緣於屏東美術館鼓勵市民參與藝術活動，開設水墨寫意花鳥班，才正式進入水墨的世界；因當時兒子就讀於美術相關科系研究所，故利用那段期間也跟著同時大量閱讀藝術相關書籍與參觀各類藝術展覽，以增長知識。

迷惘(工筆-花鳥-軟枝黃蟬&綠繡眼)

白蝶舞秋風(工筆-花鳥-野薑花&斑文鳥)

兩年後於偶然的機會進入工筆花鳥的領域，學習近半年後，其作品「白蝶舞秋風」入選106年全國美術展水墨類；第二件參賽作品「紅腳涉薑叢‧白蝶舞清香」則獲得106年屏東美展首獎「屏東獎」，並獲得屏東縣政府典藏；第三件作品「鳥趣」則再度入選107年全國美術展水墨類。

她的花鳥創作，除了描述外相與生態的準確性，也透過人為造景，繪出大自然中生態互動的趣味。

在不算長的三年間數次得獎獲得肯定，殷曉虹認為年齡不是限制，天分也不是絕對，「認真、用心」才是學習得以有成之道。

此次將這三年來的努力成果以『花情.鳥趣』為主題，將於10/05-11/03於屏東美術館201室展出，歡迎大家來觀賞。

僅訂於10/06（日）下午2:30舉行開幕式，誠摯歡迎蒞臨指教。

觀望(工筆-花鳥-蒜香藤&綠繡眼)

熱情(工筆-花鳥-牡丹&綠繡眼)

(中時電子報)