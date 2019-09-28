「兩岸情·李莊行」—2019海峽兩岸李莊文化交流活動9月25日—10月7日在宜賓市舉行。在主辦方的安排下，記者團隊參訪了李莊這座文化底蘊深厚的歷史名城，這是一座有2200年建城史、3000年種茶史、4000年釀酒史，是國家歷史文化名城，積聚了多姿多彩的長江文化、酒文化、哪吒文化、抗戰文化。

人文李莊 魅力古城

李莊鎮是一個文化和歷史遺跡沉澱的古老的小鎮，而這座在地圖上都找到不小鎮，因為李莊人博大的胸懷和氣量，名垂青史。2018年12月四川宜賓李莊古鎮獲批設為海峽兩岸交流基地，承載兩岸同胞共同的歷史記憶。

李莊在抗戰時期，在民族危亡的緊要關頭，義無反顧地肩負起了文化救國的歷史重任。用博大的胸懷和氣量接納了國立中央研究院、國立中央博物院、國立同濟大學等著名文教機構，3000人小鎮接納包括傅斯年、李霖燦、梁思成、林徽因等1.2萬學術大家和無數的革命知識分子，為他們支起了安靜的書桌，搭建了研究的平臺，築起了文化抗戰的銅牆鐵壁。

記者有幸採訪到前臺北故宮博物院副院長李霖燦之子李在中，詳細介紹了中央研究院舊址里的一磚一瓦、每一張舊相片的歷史，仿若歷史再現。如今也已頭發花白的李在中先生生於台灣，從小便在父親口中的“李莊”中耳濡目染長大，2004年首次來到李莊，看到父親以及諸多學術大家在李莊生活過得痕跡，便不禁開始去瞭解這座古城，認為這不僅僅是一座歷史的古鎮，李莊更對增進兩岸同胞的歷史認同、文化認同和民族認同起著積極作用。

前臺北故宮博物院副院長李霖燦之子：李在中

位於李莊鎮西1公裡的上壩，梁林故居被很好地保護，這里也是中國建築史研究基地。竹篾條圍欄圍住小院，裡面種上些小菜，一排簡陋平房，住著梁林夫婦、他們的孩子、梁思成的學生等人。房屋裡老舊的傢具、模型，牆上的圖畫還生動還原梁林兩人雖居陋室，但筆耕不輟，艱苦專研的場景，讓人動容。據導游介紹，在李莊的六年時間里，由於生活得清苦，林徽因的肺結核病愈發嚴重，大部分時間是卧病在床，卻這段艱辛的歲月中協助夫君梁思成共同完成<中國建築史>巨作。

梁思成、林徽因雕塑

在日寇的炮火中，同濟大學步步西遷，六易校址才安放下一張平靜的書桌。同濟大學準備遷往四川前，曾向川校友發函尋求校址。李莊士紳經過約談後草擬了一封十六字電文：“同大遷川，李莊歡迎，一切需要，地方供給。”同濟大學終落地李莊。祖師廟騰作同濟醫學院，岳王廟作同濟大學工學院、祖師殿作同濟大學醫學院、禹王宮做了同濟大學本部……羊街姚家大院、劉家大院、王家大院等私宅也為同濟師生做宿舍之用。同濟大學舊址今日來看，當年的“校舍”，窄小簡陋，但人心的力量卻無比的強大。

同濟大學醫學院舊址

十六字電文

李莊同濟大學舊址碑

羊街一景

蜀南竹海 百龜拜壽

蜀南竹海，顧名思義這里是竹子的海洋。位於宜賓市，是中國最美十大森林之一。幅員面積120平方公裡，植被覆蓋率達87%，7萬餘畝翠竹覆蓋了27條峻嶺、500多座峰巒，被譽為竹的海洋、翠甲天下。

“百龜拜壽”的是一張大有來頭的著作，由知名導演張藝謀攜團隊在蜀南竹海拍攝，在2008年北京奧運會開幕式上，這張照片就向全世界展示了“雲山竹海 天上人間”的美麗畫面。2013年12月10日，紐約時代廣場大屏刊登了一幅四川宜賓蜀南竹海百龜拜壽的巨幅圖片，這是四川省景區在海外推廣中首次成功登陸紐約時代廣場。知名導演李安代表作品《卧虎藏龍》便也是在蜀南竹海取景拍攝。

百龜拜壽圖

竹林一景

竹花

來到蜀南竹海，不得不提的便是景區特色“全竹宴”，以竹筍、竹蓀、竹蓀蛋、竹蓀菌蓋、竹筒、竹花、竹海燕窩等做成各式美食，滿足人的好奇之餘，帶來一席饕餮盛宴。竹海人世世代代流傳的飲食習慣演繹成一種獨具特色的風情，成為竹文化中極具魅力的一部分，誘得到竹海的客人流連忘返。

竹海燕窩

世界名酒“五糧液”

宜賓是世界名酒-五糧液生產地，五糧液集團有限公司，位於宜賓市北面的岷江之濱，已經成為全球規模最大、生態環境最佳、五種糧食發酵、品質最優、古老與現代完美結合的釀酒聖地。

五糧液自1915年首獲“巴拿馬萬國博覽會”金獎以來，五糧液酒又相繼在世界各地的博覽會上共獲36次金獎，鑄造了五糧液“八十年金牌不倒”的輝煌，並被第五十屆世界統計大會評為“中國酒業大王”。

國內首家以企業命名的“宜賓五糧液機場”， 已於2019年8月29日完成試飛工作，啟用後，可滿足年旅客吞吐量200萬人次，將會為帶動整個宜賓的經濟更上一個新的台階。

作為宜賓市龍頭企業，2018年五糧液銷實現銷售收入930億,拉動宜賓市經濟發展,為宜賓市乃至四川省經濟社會發展作出了巨大的貢獻，榮獲宜賓市“特別突出貢獻單位”。

今天的五糧液集團公司，享有“花園公司”的美名，獨具匠心的雕塑、氣勢恢巨集的建築、構築起極富特色的五糧液企業文化。這里有全國最高的企業形象雕塑——奮進塔，全國規模最大的酒文化博覽館，氣勢巨集大的鵬程廣場。濃鬱的文化氣氛，優美的工作環境，先進的技術設備，一流的科技人才和員工伍，使釀酒這一古老的傳統行業，在五糧液煥發出勃勃生機。據不完全統計，慕名而來參觀、學習的業內人士和海內外賓客，每年高達20萬人次。

五糧液產品之一

五糧液產品之一

鵬程廣場

企業形象雕塑——奮進塔

宜賓是一座文化底蘊深厚、旅游資源豐富的城市，然而千萬字，不如親眼看一次，宜賓是一座來過就不後悔的城市。

(中時電子報)