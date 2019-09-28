泰國總教練烏勒普衝進場內跟裁判大聲咆嘯，隨即遭到驅逐出場。(觀護盃提供/黃及人花蓮傳真)

九太科技末節一度大幅領先17分，轉眼被泰國莫諾吸血鬼追到只差2分，泰國總教練烏勒普卻在最後1分04秒因為不滿尺度，衝入場內朝著裁判怒吼，隨即遭到驅逐出場，九太也趁機連取7分穩住勝局，更驚險闖進今年花蓮觀護盃冠軍賽。

最終比數是86比81，九太將於29日下午5點跟桃園璞園爭冠，只是明明可以輕鬆贏球，卻弄到讀秒階段才驚險贏球，九太總教練劉嘉發說：「只能說我們放鬆太早了，頻頻掉球出現失誤，才讓對方追了上來，還好最後還是贏了。」

九太末節曾以77比60大幅領先，泰國卻發動誇張15比0追上，但在最後1分04秒，裁判吹泰國球員假倒技術犯規，讓烏勒普氣到把白板筆丟進場內，更直接衝入場中跟裁判大聲咆嘯，場上氣氛緊繃，裁判也在第一時間把他驅逐。

就算都被驅逐出場，烏勒普仍在場邊狂罵，遲遲不肯離場，不過他的衝動行徑，換回九太4罰機會，于煥亞罰進其中3球，接著李愷諺兩罰俱中、吳怡斌快攻上籃，雙方差距擴大到8分，不過比賽結束後，泰國後衛利許還跑到場中挑釁。

「我想末節分數會被追上主因，就是兩名洋將不肯分享球，也讓對方防守變得容易，造成我們3分多鐘都沒得分，」攻下13分的于煥亞表示，「幸好我們仍把勝利留下，只是當時看到烏勒普衝進來，我還以為他要打我，害我嚇一大跳。」

加拉米普爾攻下九太全隊最高15分，卻發生4失誤，維克14分，陳懷安11分，吳怡斌10分。九太明天在冠軍賽遭遇本屆觀護盃唯一沒有洋將的璞園，劉嘉發說：「我們仍然正常打，雖然對方沒有洋將，我們卻不敢輕敵。」

九太科技領隊沈謙首次出現在觀護盃場邊督軍。(觀護盃提供/黃及人花蓮傳真)

(中時電子報)