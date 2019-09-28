郭台銘今天在台北舉辦首場粉絲見面會。（趙婉淳攝）

郭台銘今天在台北舉辦首場粉絲見面會。（趙婉淳攝）

鴻海創辦人郭台銘宣今天在台北舉辦首場粉絲見面會，郭台銘上台多次向支持者道歉，雖不參選總統，但他將轉換戰場到立法院，也提出三項立委投票守則。此外，此次見面會也首次開放粉絲向郭台銘告白，不料，多名郭粉上台頻砲打韓國瑜，儼然成為黑韓大會。

郭台銘宣布棄選2020後，今天首度和粉絲近距離接觸，多名郭粉上台替郭台銘抱屈，儼然成為黑韓大會，有郭粉說郭董一直端牛肉，韓國瑜卻畫虎爛，果凍頭腦裝的是經濟知識，韓粉頭腦不知道裝什麼。

一談到敏感話題，永齡基金會執行長劉宥彤開玩笑地強調以上不屬本台立場。不過，郭台銘幕僚高虹安則在台上當面嘲諷，郭台銘才是體現莫忘世上苦人多的最好代表。

輪到郭台銘壓軸致詞時，一上台，他並兩度向支持者鞠躬致歉，他說，台灣過去幾十年，沒辦法真正發揮民主真正優點，每逢選舉，掌權者就政策買票，沒權力者就抹黑、抹紅、抹黃。自己的國家治理偏向右派，社福政策則偏向左派，近期智庫研究百億身障基金。

郭台銘說，自己雖然宣布退出2020總統選舉，但他希望未來能在立院推動相關福國利民的政策，他想轉換戰場，希望不只是郭粉要凝聚起來變成果凍，他也要舉辦感恩晚會凝聚大家，「我們是理性的果凍」。

話鋒一轉，郭台銘強調，今年年底前，讓果凍動起來，用行動支持他們，提出三大立委投票教戰守則，首先請投給認同政治要為經濟服務，而非服務政黨派系的候選人；其次，投給支持創新、顧及民生、社會公益、縮短貧富差距的候選人；再者，支持務實中道理性、不操弄族群、意識形態騙選票的候選人。

郭台銘說，人生70才開始，目標活到120歲，有健康的身體，才能為社會多做點事。

(中時 )