相關單位研究拖救事宜。圖：航港局提供

交通部航港局今（28）晚表示，行政院國家搜救指揮中心9月27日清晨4時45分通報海巡署，一艘無名幽靈船位於三貂角東北方27浬海域漂流，經連續兩天監控應處，該船仍然於9月28日下午約1時擱淺在宜蘭大溪漁港外水域 。

交通部航港局表示，在最初獲悉幽靈船漂流訊息後，因其漂流趨勢明顯靠近岸際，研判有擱淺風險，隨即邀集海巡署、宜蘭縣政府、新北市貢寮區公所、 東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、臺灣港務股份有限公司、臺灣港務港勤股份有限公司等，召開緊急應變處置會議協商應處方式。

由於該船標示有蕪湖港字樣，經研析船型與長江流域的無動力砂石駁船類似，船上無主機等動力設備，應無重大油污染之風險，但仍應妥為處置。

幽靈船經海巡署艦艇現場觀測後表示，該船長約50公尺、寬10公尺、乾舷6公尺，惟因26日海象浪高4米，風力6級，陣風7-9級無法登船，經廣播無人應答研判船上無人在船。嗣經航港局依海難災害防救業務計畫救援能量，協調北部地區可能適合拖帶之拖船公司有6家，惟當時經聯繫後因受限於海象不佳因素無法出港，最後僅由位於高雄港之亞洲海力打撈有限公司可派遣所屬拖船冠軍輪前往拖救。

至28日清晨海象轉佳，航港局即先商請臺灣港務股份有限公司蘇澳港派出「新城號」拖船，先行對於漂流擱淺之幽靈船進行救援，惟因該船已擱淺，無法接近作業，後續將由冠軍輪於9月28日18時抵達後，展開後續救援工作，交通部航港局將持續與相關單位密切合作，共同為維護航行安全與保護海洋環境努力，化解此次擱淺危機。

(工商 )