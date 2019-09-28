大成至聖先師孔子2569週年誕辰，彰化縣政府28日清晨5時30分準時在孔廟舉辦祭孔大典，彰化縣長王惠美擔任正獻官，祭典全程依循古制、獻六佾舞，場面肅穆隆重；92歲施金池從47歲起年年都準時到場觀禮、見證歷史，45年來不曾缺席。
彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，並以鳳片糕做成的「素太牢」取代三牲，於祭典完成後分切，與「及第智慧糕」一同發送給民眾增長智慧。
王惠美表示，至聖先師孔子的生日誕辰，其「有教無類」、「因材施教」的教育精神普及全民，感謝所有教師辛勞付出，讓學生適性揚材；教師節除了感念至聖先師，更感謝所有老師們在教育線上耕耘，讓莘莘學子成就美好的未來、成為國家未來的棟樑。祝所有老師「教師節快樂」。
典禮結束後王惠美率眾人齊穿過「勤學門」與「聰慧門」，並讓觀禮民眾與學子們領取「及第智慧糕」及紀念精美提袋一份，藉此勉勵學子們勤奮向學，才能獲取聰穎智慧。
97歲的施金池說，從1975年參加到現在已是第45年，年年起個大早、不曾缺席，因為祭孔大典遵循古禮、不能馬虎，深具教化意義，因此每年無論如何他都一定來參加，希望透過祭孔讓大家都了解孔子有教無類、因材施教的精神。
(中時 )
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