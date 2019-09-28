「【撐港，反極權】台港大遊行」將於29日在凱道周遭舉辦，北市警方表示，本場集會遊行活動已依集會遊行法，申請許可在案，明天活動將以適當警力負責維安，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」之原則，維護活動順利進行及保障社會秩序。

據了解，警方擔心不同意見人士，也會在遊行中出現，各自表達訴求，擦槍走火容易引發衝突，因此除申請保一總隊警力支援外，全市14個分局、刑警大隊、保安大隊等，也都會調派人力前往遊行現場，避免衝突發生，警力動員至少高達千人以上。

警方另表示，鑒於全國各大專院校設置的「聲援反送中活動」連儂牆，之前發生衝突並遭破壞，北市警局已要求各分局主動與轄內學校取得聯繫，建立聯繫窗口，遇有違法違序案件立即通報警方，以保障校園安全及言論自由。

警方呼籲民眾表達訴求時，應以和平、理性為原則，警察局秉持「依法行政」、「嚴正執法」，堅定執法之決心，不容許任何形式的暴力或犯罪行為，維護社會秩序與安全。

(中時 )