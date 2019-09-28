陳姓高中生去年4月透過網路認識女國中生，2人一拍即合，女國中生不但傳裸照給陳男，還傳訊稱：「舔到你射出來！」陳男按耐不住，2人在電競旅館發生關係，卻被少女家長發現驗傷報警提告，陳男吃上誘未成年拍猥褻照和性交2罪，桃園地院法官考量他年僅18歲、一時失慮，未違法少女意願，予以減刑，判1年10月、緩刑3年。

陳姓高中生去年4月底經由網路通訊軟體「探探」認識年僅13歲的少女並成為網友，2人相談甚歡，陳男性起，多次傳訊「如果我跟你要全裸的或約妳會選哪個啊」、「就運動內衣脫掉然後用手遮點拍」、「那拍乳溝呢」、「不是脫嗎」、「全身不遮」、「全裸」等訊息給少女，少女在陳男引誘下，自拍裸胸照傳給陳男。

食髓知味的陳男4天後和少女相約見面，直奔電競旅館發生關係，卻被少女母親發現，帶著愛女驗傷提告。

陳男坦承不諱，也向少女和她父母親道歉表達悔意，桃園地院法官認為，陳男觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》的引誘少年拍攝猥褻行為之電子訊號罪、和《刑法》對於未滿14歲女子性交罪，面臨3年以上、10年以下有期徒刑，刑度重。

考量他犯案時年僅18歲，如今僅是大學新鮮人，未以利誘或壓迫方式逼少女發生關係，2人對話頻繁密集又曖昧，少女甚至對他說：「星期天幫你舔到射出來」，認為2人已發展出情誼而互有情慾，對陳男處以法定最低度刑猶嫌過重，堪予憫恕酌減其刑，合併判刑1年10月，予以緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並需提供120小時義務勞務、法治教育2場。

(中時 )