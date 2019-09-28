原住民事務委員會為鼓勵原民青年正常休閒，28日於文心森林公園舉辦超級原舞曲熱舞大賽。（陳世宗攝）

台中市政府非常重視原住民族，多元文化與族群平等是台灣社會共享的珍貴資產，特別舉辦「超級原舞曲」熱舞大賽。（陳世宗攝）

台中市政府原住民事務委員會為鼓勵原民青年正常休閒，28日於文心森林公園舉辦超級原舞曲熱舞大賽，邀請大台中地區16~30歲以上，設籍台中市或就職、就學於台中市的原民青年，4人以上組團參加展現自我，來自台灣體育運動大學、台中教育大學、勤益科大、弘光科大、修平科大及亞洲大學、青年高中…等青年學子，來爭取最高獎金5萬元，總獎金超過17萬元。

由「台灣體育運動大學parayrayay傳承者」勇奪冠軍，亞軍為「臺灣以馬內全人發展關懷協會-巴素兒令藝術團」，季軍為「青年高中-Demons」，第四名為「B2aT2p」，第五名為「尼咪賈藝術舞蹈團」、第六名為「TAC Girl」、佳作三組，分別是「亞洲大學-Brove Power」、「P.A.S.S」、「kpky原舞隊」。

原民會主委林益陸表示，台中市政府非常重視原住民族，多元文化與族群平等是臺灣社會共享的珍貴資產，特別舉辦「超級原舞曲」熱舞大賽，為讓居住或就讀、就業;於台中市的青年原住民族朋友能展現舞蹈熱情，特舉辦超級原舞曲熱舞大賽就是讓都會原民青年回，其發展出多元而獨特的文化，期盼國人都能尊重並分享優美的原住民族文化。

台中市議員林榮進、朱元宏、黃仁及邱孟玲委員、陳瑩立委羅春蘭特助也到場為每一隊參賽者加油打氣，期許每一位參賽者都能獲得好成績，也共同期待16族的原民文化能永續傳承，在大臺中地區展現活力與熱情。

(中時 )