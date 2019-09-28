前國民黨主席洪秀柱（右二）與新黨主席郁慕明（左二）、新黨總統、副總統提名人楊世光（左一）、陳麗玲（右一）一起用餐。（程炳璋攝）

洪秀柱大罵民進黨是俗辣

洪秀柱嘲諷民進黨是「俗辣」

前國民黨主席洪秀柱28日在台南大飯店參加新黨全代會餐會，獲得新黨黨主席郁慕明承諾將在台南立委第6選區唯一支持，洪如回到同溫層，主動重提兩岸政策主張，就是依照中華民國憲法的兩岸人民關係條例來走。

郁慕明28日在新黨全代會台南餐會中介紹黨的總統提名人楊世光才43歲，是這次所有總統人選中最年輕的代表。他批評國民黨傳出主席吳敦義可能自排為立委不分區第1名的消息，直言如果屬實，「那新黨有希望了」。

郁慕明以支持洪秀柱一中同表的理念為由，決定新黨在台南第6選區唯一跨黨支持她。

受到明星級對待的洪秀柱有如回到同溫層，稱國民黨與新黨本來就是兩黨一家親，她內心很清楚，國民黨對她的兩岸政策主張有顧忌，但越顧忌，路越走不出去，所以若再有人問兩岸政策，就是按照中國民國憲法的兩岸人民關係條例來走。

洪秀柱話風一轉，如果民進黨政府對兩岸人民關係條例不滿意，可以發動立法院修法，改成台獨黨章，她嘲諷民進黨是「俗辣」，只敢說，不敢作。洪秀柱大罵民進黨獲新黨支持者熱烈掌聲，現場不斷高喊「柱柱姐，凍蒜」

(中時 )