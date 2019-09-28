私菸案、論文門等事件後，最新一份民調顯示，民進黨蔡英文僅小傷，但國民黨韓國瑜也上不去，是因為總統候選人的討厭度，也成了重要因素，韓的討厭度超過了蔡。前立委鄭麗文分析說，因韓國瑜每一次都站在第一線，犯兵家大忌。蔡英文則躲起來了，對她有利時才站出來。

鄭麗文在政論節目指出，韓國瑜沒有戰略的縱深，他每一次都站在第一線，問題很大的時候當然要親自上場，不可以躲起來，但當一個名不見經傳或大家都不清楚誰講了什麼話的時候，韓就出來重砲回擊，就會不成比例，他常犯上駟對下駟，他還動怒，可說犯兵家大忌，就是因為他的部隊沒有戰略縱深。

鄭麗文點出，韓國瑜是屬於人來瘋的個性，沒有架子、親近人，這就是去年大家喜歡他的原因，現在因為他選舉的位子不一樣了，就需要調整了。而蔡英文的個性剛好跟韓國瑜相反，蔡是一個冷到不行的個性，原本蔡是現任的人，她的執政包袱應該最大，首當其衝，選舉時蔡就變成討厭民進黨是最大黨，不過今年開始就出現詭異的情形，蔡躲起來了，對她有利時，則隨時站出來，比如反送中、買到武器等，韓國瑜作為一個在野的人，反而每天身陷高雄市政的攻防戰，因此她建議韓國瑜在市政報告後就可以請假了。

(中時電子報)