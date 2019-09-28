阿富汗選民今天在嚴密維安下進行總統大選投票，但叛亂分子在全國各地投票所發動攻擊，一連串的爆炸事件造成至少1人死亡、10多人受傷。

法新社報導，阿富汗總統大選首輪投票被各界視為現任總統甘尼（Ashraf Ghani）與政敵行政首長阿布杜拉（Abdullah Abdullah）之間的激烈廝殺。

阿富汗有關當局提高戒備，封鎖首都喀布爾（Kabul）部分地區，並派出軍人駐守街道，禁止卡車進入喀布爾，以防自殺炸彈客破壞選舉。

截至今天中午，這次投票的傷亡人數似乎較過去選舉還少，即使阿富汗當局幾乎沒有提供爆炸事件的相關資訊。

阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）省長發言人柯吉亞尼（Attaullah Khogyani）表示，查拉拉巴（Jalalabad）一處投票所附近發生爆炸，導致1人死亡、2人受傷。

一間醫院的負責人告訴法新社，南部坎達哈市（Kandahar）一處投票所發生爆炸，造成至少16人受傷。阿富汗各地官員也通報其他投票站發生數起小型爆炸。

曾在2個月競選期間發動一連串爆炸攻擊的民兵組織塔利班（Taliban）則宣稱襲擊了多處投票所。

路透社報導，阿富汗獨立選舉委員會（Independent Election Commission, IEC）官員表示，今天進行投票時，全國有4942處投票所，他們未能與其中的901處投票所取得聯繫。

獨立選舉委員會首長努瑞斯塔尼（Hawa Alam Nuristani）在喀布爾表示：「我們把物資送至4942處投票所，但我們收到一些消息說只有4041處投票所開放。」

另一名獨立選舉委員會官員也說，無法跟全國901處投票所取得聯繫。

目前尚不清楚這901處投票所是否正舉行投票，或者遭塔利班強行關閉。

(中央社)