南港分局提醒民眾遠離視覺死角及內輪差陷阱。(南港分局提供／林郁平台北傳真）

北市南港警分局統計，今年1至8月轄內共發生54件大客車、大貨車交通事故，其中，肇事原因前5名分別為未注意車前狀況、變換車道不當、違規停車、未保持行車安全間隔及倒車未依規定等。而視野死角極可能為事故主要肇事原因。

警方表示，當駕駛人無法由肉眼直接看到，或藉由後視鏡等間接看到的視野區就稱為「視野死角」，而視野死角會因車輛的種類而有不同，大型車的視野死角較小型車輛大，所以危險性較高。

以本月5日發生的行人遭大貨車壓傷事故為例，根據當時大貨車的行車記錄器，可發現行人未依規定行走行人穿越線，而逕行從停等紅燈的大貨車前方穿越，因大貨車的視野死角，導致綠燈起步時，無法看到車子前方的行人，所幸駕駛發現異狀後立即煞車察看，才避免一場嚴重車禍事故。

警方指出，大客貨車除了視野死角外，轉彎時的內輪差也容易導致事故發生，而車身越長，形成的「內輪差」就越大，這也是為何要呼籲用路人最好與大型車保持安全距離的原因。

南港分局提醒，大客貨車視野死角多，請保持距離以策安全，多一分注意就能多一分保障，另為避免侵犯其他用路人「路權」的行為，警方亦針對轄內大客貨車違規加強稽查取締，請駕駛人應確實遵守交通規則，以避免違規受罰並提供所有用路人良好的用路環境。

(中時 )