28日為中信兄弟「恰恰」彭政閔引退戰前一戰，洲際球場湧進2萬人滿場球迷進場支持，兄弟靠洋投紐維拉8局好投，以及王勝偉關鍵時刻敲出超前安，以5比2擊敗悍將帶走勝利，魔術數字降到M1，最快在明日彭政閔引退戰中拋下封王彩帶。

富邦悍將此戰派出少年強投陳仕朋掛帥先發，不過在首局出現亂流，先對首名打者吳東融丟出觸身球後，王威晨、詹子賢連續敲安先馳得點，接著彭政閔在一、三壘有人時，敲出高飛犧牲打，助兄弟在此局先攻2分。

悍將在2局上半反攻，王正棠、陳品捷敲安站上一、三壘，接著林宥穎敲出右外野方向二壘安打，將壘上跑者全數送回，一棒追平成2比2。

兩隊僵持到4局下半由兄弟率先突破，林智勝靠對手失誤攻佔到二壘，並在隊友推進下上到三壘得分大門，此時王勝偉把握機會，敲出超前安，以3比2掌握領先優勢。

兄弟在7局下半趁悍將換投時，靠張志豪滿壘時的安打，再多添2分保險分，最終就以5比2帶走勝利，也將魔術數字順利降到M1，若明日順利贏球，將能在彭政閔引退戰當天的重要時刻，拋下封王彩帶。

悍將陳仕朋主投5局被敲7支安打失3分，沒有送出三振；而紐維拉則在2局亂流後回穩，主投8局僅被敲5支打失2分，獲選為單場MVP。賽後紐維拉則表示，其實從第4局開始就有想要投到8局的念頭，雖然第7局用球數就破百，不過依然相信自己的球質能壓制富邦，最終順利拿下本季第8勝，目前連續4場先發都拿下勝投，預計下周按照輪值還會再出賽一場。

(中時電子報)