中華女足隊長王湘惠在木蘭聯賽慶生。（嵌入自花蓮女足臉書粉專）

木蘭女足聯賽今天在輔大足球場結束例行賽，中華女足隊長王湘惠1射1傳，帶領花蓮以5比0大勝新北航源，也用聯賽助攻王當作自己的32歲生日禮物。而本月20日才滿14歲的國二小將李翊汶，則創下木蘭聯賽最年輕「帽子戲法」紀錄，助台北國際以4比4驚奇逼和台北熊讚。

木蘭聯賽打完例行賽，台中藍鯨、花蓮殺入11月初的主客兩回合冠軍戰，熊讚以3分之差比下高雄熊讚，拿下季軍與10萬元獎金。藍鯨隊長李綉琴以創賽史紀錄的單季19球穿上金靴，王湘惠也以1次之差力壓藍鯨蘇育萱，獲得助攻王（7次）。

花蓮今天對陣航源，上半場屢屢錯失破門機會，0比0戰平。不過下半場開賽不到3分鐘，陳雅惠突入禁區右側冷靜橫傳，助攻王湘惠跟進推射破門，第63分鐘蔡莉真幸運撿漏擴大領先，5分鐘後王湘惠送出過頂長傳，替補上場的丁旗巧射破門，隨後陳燕萍梅開二度，鎖定這場5球大勝。

王湘惠賽後受訪，許下更多球迷關心女足的願望，此役助攻她進球的老戰友陳雅惠，也送上花束慶生，調皮的花蓮隊友則冷不防從後面潑水慶祝，讓「八萬」度過一個溼答答的生日。

3連勝的高雄陽信本來還有機會搶季軍，前提是今天得從衛冕者藍鯨腳下全取3分，開賽18分鐘也靠烏龍球率先破門。不過藍鯨的湯詠晴、吳悠先後進球，上半場結束藍鯨2比1反超。第52分鐘陽信又靠烏龍球扳平，但藍鯨主力下半場傾巢而出，蘇育萱、賴麗琴、包欣玄連續破門，以5比2粉碎陽信的季軍夢。

台北國際的國二小將李翊汶（右）創下木蘭聯賽最年輕帽子戲法紀錄。（中華足協提供／李弘斌新北傳真）

陽信落敗讓熊讚穩獲第3，但台北國際在本季最後1場例行賽，也想奪勝免於墊底。熊讚梁凱柔上半場上演帽子戲法，不過李翊汶也攻入兩球，上半場熊讚4比2領先國際。

下半場國際全力反攻，第88分鐘右前場自由球開到遠柱，後衛王佳玉竟以魚躍頭槌將眼看要飛出底線的球兒頂入門內。而本季開幕戰就創造木蘭聯賽最年輕進球紀錄的李翊汶，又在補時階段最後一波攻擊，接獲陳品卉的中路直塞，單刀赴會還以假動作晃倒熊讚門將許媛庭才冷靜射入空門，以帽子戲法驚奇逼和熊讚。

(中時電子報)