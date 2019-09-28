總冠軍邱繼賢，以經典鴿子魔術變幻出嶄新劇情演出，純熟的演出成功打敗各國選手。圖：業者提供

新東陽副總經理梁誌賢(左一)、高公局局長趙興華(左五)、中區養護工程分局分局長彭煥儒(右二)、新東陽總經理麥升陽(右四戴眼鏡者)，蒞臨頒發國際賽獎項。圖：業者提供

連續舉辦10年的「新東陽魔術節」，已成為新東陽經營的國道清水服務區每年一大盛事，精彩賽事由暑假期間舉行的2場圓夢舞台率先登場，讓無法參加國際賽的魔術師們也能一展長才，此外，今年更擴大規模於9／27(五)至9／29(日)連續舉辦3天魔術節活動，除了華麗的舞台，總獎金超過30萬更創台灣魔術圈獎額新高，頒獎典禮還有世界總冠軍Eric演出，讓用路人直呼賺到

9／27來自台灣、香港、日本、韓國、印度等10組選手各自使出渾身解數，經過激烈競賽後，最後由台灣選手邱繼賢擊敗各國選手以創新且流暢的鴿子魔術奪得總冠軍，抱走10萬元的高額獎金；冠軍則是由演出幽默逗趣的日本雙人組魔術師Mawarimichi獲得。

9／28(六) 國際魔術大賽頒獎典禮暨大師秀更重金邀請到世界魔術大賽總冠軍Eric，演出「M＆Ms 朱古力變魔術方塊」，魔法般富想像力而又巧妙的魔術技法，讓現場民眾驚嘆能現場看到這世界級的演出，真的是賺到了。

Eric簡綸廷曾奪得有魔術界奧運稱號的FISM國際魔術大賽總冠軍，他更是台灣歷史上第一位在FISM拿下冠軍的魔術師，也是該賽創辦70年以來，亞洲第一位總冠軍，去年更勇奪亞洲達人秀冠軍。

「新東陽魔術節」自第四屆邀請國際知名魔術師演出後，儼然成為魔術圈跨國魔術交流與觀摩的朝聖之地，今年首次有來自日本的雙人組參賽者Mawarimichi，一舉獲得冠軍，這次表演特別為魔術節準備的節目，只見藏於紙箱的魔術師在被滿滿的雨傘穿刺後成功掙脫，結合雜耍、氣球及變裝的逗趣演出讓人目不轉睛，全程笑聲不斷。

魔術節總冠軍台灣選手邱繼賢，實力堅強，他以經典鴿子魔術變幻出嶄新劇情演出，不斷從衣服、帽子或衣架出其不意變出鴿子，純熟的演出成功打敗各國選手，是近三年唯一保住總冠軍寶座的台灣選手。亞軍蔡謹丞以別具特色的的古裝文人造型，將毛筆及白紙變出水墨畫，最後風格一轉變裝英姿炯炯武生表演棍、劍魔術帥勁十足。季軍周德彥除了憑空變出籃球外，還將空飄的籃球消失最後騰空投籃，被封為最酷炫的灌籃高手。特別獎則是來自韓國魔術學校演出到咖啡廳尋找靈感作家的LeeSeung Ju獲得，去年冠軍崔準亨也來自該校，今年則受邀擔任評審。今年演出水準平均，讓評審團在經過多次討論後才最終完成評選。

除了國際魔術競賽外，魔術節精彩賽事還有已連續舉辦二年的街頭魔法王競賽，在9／28~9／29每日14：00-17：30由5位參賽魔術師隨機在清水服務區演出，讓用路人和魔術師互動近距離體驗魔術表演。此外，魔術節期間還有消防猛男大玩創意宣導「住宅用火災警報器」，9／28晚會另安排「廉能政府」、「家務分工幸福平權」、「駕駛人休息室」、「信用卡代扣款繳國道通行費享9折優惠」等宣導有獎問答活動，氣氛熱絡嗨翻現場。

為鼓勵參與新東陽魔術節的魔術師們，交通部高速公路局局長趙興華也特地蒞臨，趙局長表示現在的高速公路服務區不僅是提供休憩的中繼站，也同時提供多樣化的服務，是用路人感受藝術文化的好去處，感謝新東陽連續十年舉辦這麼有意義又別具特色的清水服務區魔術節活動，希望用路人在出遊途經清水服務區時，也能駐足一起用掌聲支持這些優秀的魔術師們繼續在台灣甚至世界發光發熱。

新東陽總經理麥升陽提到，這次為了十週年拍了一系列回顧和訪談影片，透過鏡頭看著這些台灣優秀的藝術家們從學生蛻變成為職業魔術師，更有人因為他的鼓勵，而能夠在魔術表演的這條路堅持努力下去，讓他非常感動，他同時也謝謝用路人一直以來對「新東陽魔術節」的肯定，相信十年只是一個里程碑，未來新東陽將繼續努力，期望「新東陽魔術節」能成為世界魔術冠軍的搖籃。

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