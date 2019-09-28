巴鈺、黃沐妍（小豬）近日錄TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，分享出國旅遊、工作的「驚險一瞬間」，巴鈺曾在雲南外景工作時，直接被當地人軟禁，直到他們砸錢買了屋主的昂貴布品，花了上萬元才驚險脫身；黃沐妍則在泰國坐嘟嘟車時，當街被機車騎士搶劫，但她死命拉住包包，在行進間跟對方僵持了2分鐘，才逼退搶匪，2位女星都強調，出國前應該先做好功課，了解當地文化，在陌生環境也要避免落單，尤其錢財盡量分不同地方存放，才能分散風險。

巴鈺回想之前去雲南採訪一個染布村落，原本在一戶人家拍攝順利，布老闆也很親切，不過拍攝結束後，對方卻要求他們買點東西回去，但因價錢太貴，巴鈺無法買太多，沒想到老闆一發現他們買的東西不夠多，臉色開始不對勁，最後索性直接把大門鎖上不讓他們離開，「就這樣被軟禁2小時，最後硬著頭皮買了一塊較貴的布，才被釋放。」整趟下來除了早先給的拍攝費，又多花了上萬元才脫身。

黃沐妍泰國被搶。（TVBS提供）

黃沐妍前陣子和朋友一起去泰國旅遊，第一次的嘟嘟車體驗卻讓她直喊「超恐怖」，本想搭嘟嘟車在市區欣賞風景，她卻被一台檔車騎士當街行搶，「他在旁邊經過的時候就拉著我的包包，我趕緊搶回來，用盡吃奶力量前後拉扯僵持了2分鐘。我覺得嘟嘟車司機跟那個搶匪是一夥的，因為被搶時司機沒任何反應。」也因為這次經驗，讓黃沐妍更重視錢財保管，除了背包前揹，也盡量將錢存放在多處以分散風險。

黃沐妍更提醒許多國家治安不像台灣這麼好，晚上10點後盡量別出門，真要出去，結伴同行也要有男生在才安全，「女生還是很好被欺負，因為對方人高馬大來搶或幹嘛都可以，很危險。」除了旅遊，黃沐妍出國工作還碰過性騷擾，當時的地陪竟然趁亂一直對她毛手毛腳，「大活動人又多又擠，他趁機偷摟我的腰，我覺得超不舒服、很可怕，整晚可能被摟了20次。」逼得黃沐妍拚命閃躲，站在對方沒法摸到的地方，後來跟團隊反應，才發現該男除了偷摟女藝人，連幕後女性工作人員也沒放過，行徑讓人大嘆荒謬。

(中時 )