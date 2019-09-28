1708年6月8日，西班牙的「聖何塞號」在哥倫比亞迦太基海岸附近起火。這艘西班牙海軍運送珍寶的船當天近黃昏的時候開始與英國艦隊交戰，到了晚上，這艘裝備有62門加農炮的家利恩型帆船消失在加勒比海。隨船沉沒的還有近600人，以及今日估值高達200億美元的金銀珠寶。

根據BBC的報導，300年來，沉沒在加勒比海海岸的「聖何塞號」一直靜靜躺在海底，無人知道其位置。但在2015年這個謎團終於解開，哥倫比亞政府宣布，這艘船已被正式找到。但四年後，這艘帆船仍在哥倫比亞海域600米深處，不過已引起多方爭奪船上價值連城的的財富。

「聖何塞號」1708年5月下旬離開巴拿馬港口城市波爾托貝洛。船上滿載當時在西班牙統治的秘魯所開採的黃金、白銀和寶石，以今天的價值估計，總值應該在100億至200億美元之間。這些財富是供奉給西班牙帝國國王腓力五世（Philip V ）的。這位西班牙國王要依靠美洲殖民地的資源資助他打西班牙王位繼承戰爭。

2015年11月27日，價值連城的聖何塞號被美國伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的一艘機器人潛艇REMUS 6000「正式」發現了。這艘長達近4米的水下自動潛艇可以下到海平面下6公里進行搜尋，並且能夠下降到聖何塞號上9米處為沉船及其刻有海豚像的銅炮拍照。就是這個海豚像幫助研究人員認出這就是無數沉船打撈人夢寐以求的聖杯。

估計在哥倫比亞海岸的沉船多達1000艘，尚未被發現。儘管聖何塞號在哥倫比亞海域被發現，但並不能保證哥倫比亞能夠保有這艘被發現的沉船。西班牙和玻利維亞土著民族哈拉哈拉（Qhara Qhara ）都聲稱擁有聖何塞號部分所有權。哈拉哈拉的土地曾屬於西班牙的秘魯總督轄區，聖何塞號上的財寶就是在他們的土地開採出來準備運往西班牙。

(旺報 )