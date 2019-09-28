美麗島點子報董事長吳子嘉談2020大選及台北市長柯文哲粉絲見面會，28日晚間在義大皇家劇場登場，吳子嘉先以美麗島電子報所做的大選民調，強調政黨品牌佔了7成，民進黨勝於國民黨，因此預估國民黨立委選舉會選得辛苦。

吳子嘉開場以美麗島電視報對2020大選所做的民調指出，蔡英文、柯文哲、韓國瑜信任度調查，蔡的信任度是47.2％，柯為46.8％，韓為32％，韓的不信任度高達47.5％。

針對2020大選，吳子嘉也以民調顯示，指出韓國瑜民調在2月是勝的，但5月份的民調就成交叉，韓國瑜僅30％支持度，蔡英文高達50.7％，韓到9月就輸蔡。

吳子嘉另以柯文哲若選總統和蔡英文進行民調，20歲至29歲選民支持度，蔡英文6月從5月的27％升為47％，柯文哲卻從46％降到26％；另30歲至39歲選民支持度，蔡英文5月份從26.6％升為32％，柯文哲則從40％降到23％，顯示民進黨在6月整合成功及受到香港反送中事件的影響。

對於台灣民眾黨的成立，柯文哲強調，1994年至今，台灣政治都用統獨在對抗，因此民眾黨第一次嘗試希望從統獨外再拉出另一條線，讓台灣是以講數據科學及效率。

柯文哲談到反送中強調，台灣並沒有想像中危險，畢竟台灣跟香港是不一樣的，台灣有自己的政府，是個主權獨立的國家，仇恨和恐懼是政治動員最有效的方式，民進黨要讓恐懼瀰漫全台，歐美等國對台灣及對香港態度還是不一樣，台灣在世界排名經濟體排名二十多名，在世界算是強的中小型國家。

柯文哲市長粉絲見面會後半場市長任你問，現場有民眾說，他支持柯選總統解救台灣，但如果2020柯沒出來選，2020到2024年柯市長有什麼規劃？柯文哲強調，「每天努力把信念擴充」。

柯文哲表示，理想和現實最難的就是堅持，他舉例說，每天七點半上班是很痛苦的事情，但他從上任到今遲到超過三分鐘只有一次，他也形容去年選舉快累垮，不過也證明沒有辦募款餐會也可以當選，也因為沒有欠人，所以可以清廉執政。

另有民眾提問，指出高雄是勞工之都，也是選舉時最大票倉，柯主席未來對勞工看法如何？柯文哲強調，一例一休是必要的，而且勞工的在職教育及終身學習是非常重要的。

有民眾讚許柯市長為何可以改建這麼多市場，柯文哲強調，一個機關的好壞就看廁所，一個城市的好壞就看市場，因此市場是城市發展的一個重要指標。

(中時 )