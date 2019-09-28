韓國節目近期整理出含著金湯匙出生的韓國偶像們，當中第一名是Nct的辰樂，出道不久且年僅17歲的他來頭不小，10歲就隨文化交流協會一起赴維也納奧地利參加中奧建交40週年的大陸新春音樂會，成爲在當地金色大廳開唱的最小的歌者。2014年，12歲的辰樂更在上海音樂廳舉辦首場個人演唱會。最誇張的是曾在韓國節目曝光他在上海的家，位於上海市中心的住家，竟然是別墅且後院來種著竹筍。

辰樂因在節目上公開自己的住家，被發現住在上海市中心更可能是大陸百大富豪家族之一。（圖／翻攝自網路）

辰樂曾在韓綜《來去海外住一晚》帶著團員們一起回上海的家，一到上海就有上掀式車門跑車來接送他們，讓成員們大開眼界，到了辰樂位於上海市中心的家中，昂貴的上海市中心他們家竟然是複合型獨棟別墅，從外圍大門到家門口用走的要花10秒鐘 ，後院甚至種了四季豆、竹筍、油菜，甚至有池塘、花園、竹林、步道。

辰樂家的外觀。（圖／翻攝自Youtube）

據傳他們家大陸前百大企業的富豪之家，不僅上網搜尋「辰樂」就可以看到他出道前騎馬、學習高爾夫球的照片，位於上海的住家價值更高達40億韓元，所以他也被《TMI NEWS》選為第一名的金湯匙韓國偶像。

NCT的辰樂被選為韓國偶像中最有錢的偶像

(中時電子報)