土耳其第一大城伊斯坦堡日前接連發生規模4.6和5.7地震。專家警告，有必要採取立即性措施，對可能發生的馬爾馬拉海強震預作準備。

伊斯坦堡附近的馬爾馬拉海（Sea of Marmara）地區24、26日分別發生規模4.6和5.7地震。伊斯坦堡科技大學（Istanbul Technical University）專家發布書面聲明指出，這兩起地震發生在專家認為將會發生馬爾馬拉海強震的斷層線上。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導引述26日發布的聲明說：「在（馬爾馬拉海）海床進行的地質學、大地測量學和地震學分析結果顯示，伊斯坦堡昆布爾加茲斷層（Kumburgaz fault）已經很久沒有發生破裂、鎖住不動，而那正是預期中將會發生馬爾馬拉海地震的一段斷層線。」

「規模4.6和5.7的地震發生在昆布爾加茲斷層線終點那一段，這意味著情況有多麼緊迫。」

聲明並表示，地震學分析作成兩起地震和之間的所有餘震，可歸在相同力學破壞的過程內。根據科學指標，有必要針對當前地震活動進行追蹤，採取必要預防措施。

坎迪里氣象台（Kandilli Observatory）測報數據顯示，當地時間26日下午1時59分，伊斯坦堡西方70公里的馬爾馬拉海發生規模5.7地震，震源深度為12.6公里，震央在伊斯坦堡斯里烏里（Silivri）南方外海。土耳其災害與應變管理署（AFAD）測報規模為5.8。

地震發生後，坎迪里氣象台專家在記者會中指出，馬爾馬拉海地區過去20年不曾發生這種程度的地震活動，呼籲民眾提高警覺。

坎迪里氣象台副主任多魯（Asli Dogru）指出：「自從1999年以來，科學家就達成馬爾馬拉海的北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）正持續累積壓力的共識。因此，我們一直預期馬爾馬拉海會發生強震。」

她說：「但截至目前，我們無法確定這起地震是不是前震。不過，每個人當然都應該提高警覺，巿民應該當心。」

26日地震後，伊斯坦堡部分建物結構受損，通訊和交通也受到影響，手機通話中斷大約兩個小時。坎迪里氣象台資深研究員卡勒法特（Dogan Kalfat）表示，規模5.7地震凸顯出，馬爾馬拉海地區各省可能發生更強烈地震的可能性有多高，「因此，對我們而言，這堪稱強震前的測試」。

專家已警告多年，馬爾馬拉海地區可能發生強震，預測的最大規模恐達7.6。

1999年8月17日馬爾馬拉海地區曾發生規模7.4強震，奪走約1萬8000條人命，那是土耳其此前最嚴重震災。那起地震震央在伊斯坦堡東方104公里的伊茲米特巿（Izmit），地牛翻身45秒，造成逾28萬5000棟建物受損、60萬人無家可歸，社會和經濟面的傷害耗時數年才得以復原。

(中央社)