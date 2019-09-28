受到東北風影響，水氣仍十分旺盛，預估北北基宜降雨明顯。(圖擷自氣象局)

周末大雨狂炸，搞亂北部、東北部民眾休假，周日仍會繼續雨神同行嗎？氣象局說，受到東北風影響，水氣仍十分旺盛，預估北北基宜降雨明顯，可能有雷雨，並有局部大雨發生，中南部則是多雲到晴天氣。氣象專家指出，周日晚因為「颱風外圍環流」，迎風面雨勢也會增大。

氣象局表示，周日(29日)持續為東北風影響的天氣型態，水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中在基隆北海岸、大台北及東北部地區降雨較明顯，可能有雷雨，並有局部大雨發生的機率，出門請攜帶雨具，而中南部地區維持多雲到晴的天氣，午後山區零星短暫陣雨。

氣象局28日晚間發布豪雨特報，台北市及新北市已有豪雨發生，28日晚至29日大台北山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大台北平地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象專家吳德榮在 「三立準氣象·老大洩天機」專欄也指出，最新歐洲模式模擬顯示，周日(29日)受東北風影響；北部、東北部有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區因地形條件而有較大雨勢；29日晚至下周二(1日)上半天、因「颱風外圍環流」，迎風面雨勢增大，應注意氣象局不斷更新的特報。

周日氣溫方面，清晨各地低溫約23至25度，白天高溫北部及東北部約27至29度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差稍大。

第18號輕度颱風米塔，下午2時位於鵝鑾鼻東南東方約1190公里的海面上，未來預計從台灣東部海面北上，根據目前預測路徑，明天上午將發布此颱風的海上警報，由於路徑仍存在不確定性，請留意氣象局發布的颱風資訊。

(中時電子報)