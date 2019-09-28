「第54屆廣播金鐘獎」頒獎典禮今晚在國父紀念館舉行，本屆典禮共安排三段表演節目，李千那身穿桃紅斜肩連身短裙載歌載舞〈Jajambo〉熱鬧揭幕，中場由黃子佼領軍杜力、吳子龍、畢諾煦合作演出，一連獻唱〈好膽你就來〉、〈live & life〉等歌曲，希望帶給所有廣播人正能量，打氣「入圍就是肯定」！

陳明珠今以《客家妹來打卡》拿下「教育文化節目主持人獎」，為了打破母語隔閡，陳明珠將國語、客語、英語、日語等穿插節目中，獲評審團「深度與趣味兼具、有助於不同族群聽眾感受客語之美」高度評價肯定。

有趣的是，北原山貓今與兒子吳亦偉一同頒發「兒童節目主持人獎」，兩人同時入圍此獎項：揭獎前，吳亦偉問：「爸你緊張嗎，我看你手在抖耶！」北原山貓幽默地說：「我精神抖『手』，可以嗎！」機智回應笑翻全場！最後該獎項由警廣節目《Woosa woosa小學堂》的依娜及Deborah拿下。

李千那載歌載舞熱鬧開場。（三立電視提供）

北原山貓父子檔今擔任頒獎人。（三立電視提供）金

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