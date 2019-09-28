韓團「VICTON」的成員崔秉燦今（28）日來台舉辦粉絲見面會「CHOI BYUNGCHAN TAIPEI FAN MEETING Be Shining : 燦」，他因南韓選秀節目《Produce x 101》絕佳實力走紅，卻因傷退賽養病，成為該節目最大遺珠，讓粉絲大嘆惋惜。今晚崔秉燦傷後復出在ATT SHOWBOX大直館與與近700粉絲零距離同歡，他抵台時不走VIP通道與民眾一起通關，更顯親民性格。該見面會是亞洲巡迴第一站，台灣粉絲搶先一睹風采，也在台上宣布將會帶著團員們一起來。

崔秉燦以〈Señorita〉賣力熱舞開場，還小露出肩膀，引起粉絲尖叫連連，他向粉絲說：「這是我第一次來到台灣，聽到台下熱情應援我非常開心。」為了回饋台灣粉絲，獻唱風靡南韓的電影《我的少女時代》主題曲〈小幸運〉，模樣深情讓粉絲聽得如癡如醉。他透露：「我歌詞背了兩週，畢竟自己不太會中文，所以花了比較多時間練習」這次演出客氣地給自己表現60分，一旁主持人笑虧他是「無法給自己滿分的男人」。

在活動上主辦單位特別準備了小時候的照片，崔秉燦也是第一次看到照片，不禁覺得3歲時候的自己和爸爸長得特別像，21歲的他也在舞台重現原照的模樣，十分可愛。回憶自己18歲的時期不免感到哀傷，因為他開始了練習生的訓練生活，專心練習的關係難免沒什麼朋友、比較孤單，而照片秀出了「安全帽頭」的髮型，讓他又害羞了起來。他也和粉絲分享了自己加入節目《Produce x 101》的證件照，這也代表了他演藝生涯的轉捩點，讓他非常懷念。

崔秉燦為粉絲一一簽名並特別署名，相當值回票價。（江珮瑜攝）

除了重現《Produce x 101》帶來的經典歌曲〈Move〉一曲，崔秉燦更即興帶來師姐團A Pink〈Mr. Chu〉的一段性感舞蹈，驚艷所有粉絲。見面會好康不斷，崔秉燦跟粉絲大玩比手畫腳，完全沒有偶像包袱地在地上打滾模仿熊貓，讓全場笑聲不斷，還與粉絲合影拍立得，羨煞不少人。值得一提的是，活動開始前崔秉燦先為粉絲一一簽名並特別署名，能與偶像長時間四目相望還有署名的好康待遇，讓許多粉絲大呼值回票價。以純真性格吸引許多粉絲的崔秉燦，主持人誇他的招牌酒窩十分迷人，他搞笑回覆「這絕對不是整的喔！」

(中時 )