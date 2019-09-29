彰化縣第三選區國民黨立委參選人謝衣鳳（左3）在選區內，積極整合藍營基層，呈現大團結氣勢（吳建輝攝）

民進黨籍立委洪宗熠力拼連任，除了黨中央投入行政資源輔選，地方派系整合也考驗其功力。（吳建輝攝）

民進黨籍立委洪宗熠（左站立者）近日反守為攻，主動開記者會攻擊對手，後續效應仍待持續觀察。（吳建輝攝）

彰化縣立委第三選區（二林區、溪湖區、北斗區）立委選戰呈現藍綠對決，由國民黨提名前立委鄭汝芬長女謝衣鳳，挑戰民進黨籍現任立委洪宗熠，選區無第三勢力介入，戰況格外激烈，綜觀選民結構、大環境因素，依藍軍內部民調顯示，選情審慎樂觀。

謝衣鳳雖為政治素人，曾擔任母親國會辦公室主任，亦曾加入國民黨主席吳敦義主席選舉幕僚團隊，對於國會法案提案、打選戰都不陌生；加上出身政治世家、耳濡目染，去年底率先表態參選，黨內初選無人競爭、順利出線，勤走基層，親切可掬的笑容，與選民互動零距離。

不同於謝衣鳳早早就掛起與黨提名總統參選人韓國瑜的聯合造勢競選看板，現任立委洪宗熠與其他區域立委，近日才打出與小英總統的合照，氣勢上已慢了好幾步；不過，掌握現任優勢，頻頻舉辦大型座談、迷你客廳會，也拋出議題，號召各界關注環境永續和生態保育，農委會主委陳吉仲更是肩負重責，數度下鄉偕綠委陪農民搏感情。

根據藍營內部民調顯示，謝衣鳳穩定領先，選情相對樂觀，洪宗熠陣營近日積極轉守為攻，開記者會攻擊對手，加上小英總統短期內兩度至彰化輔選，在在顯示選情之緊繃。

相對於選區內藍軍團結一致，好整以暇、蓄勢待發，洪宗熠在選民結構仍是藍大於綠的選區中意圖全力拼連任，除了積極開拓青年票源，基層派系整合更是關鍵。

(中時 )