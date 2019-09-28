韓夯團EXO第5度來台開唱，28日、29日一連兩天在台北小巨蛋舉行「EXO PLANET #5 EXplOration in TAIPE」演唱會，因成員秀珉和D.O.已經入伍，而張藝興多在大陸演出，這次由Suho、伯賢、Chen、燦烈、Kai和世勳6人演出，兩場共2萬2千張票全數售罄。

一開場6人從舞台上的改裝貨車車廂中現身，穿著賽車設計款式皮衣勁歌熱舞，帶來〈Tempo〉、〈TRANSFORMER〉、〈Gravity〉等歌曲，接著主唱伯賢帶來SOLO表演，演唱〈UN Village〉，唱完還對粉絲拋媚眼、送手指愛心，第二段演出6人換上帥氣襯衫，從延伸舞台中央登場，帶來〈Whistle〉、〈Love shot〉等歌曲。

中場互動橋段時，燦烈向台灣粉絲問好，「我真的很想念你們，你們過得好嗎？我們也是很想你們的。」還誠懇的說：「昨天又閃電又打雷，我好害怕，窗簾明明關著，外面一直閃，我以為有人要拍我。」

伯賢則道歉自己有一段沒唱好，突然想咳嗽，所以漏唱了一句，世勳在韓國時吃壞肚子身體微恙，現場仍敬業的拿出偶像水準演出，另今演唱會粉絲配合Dress Code全穿上黃色，Chen看著一片黃色人海說：「我查過這是應援，穿黃色代表向日葵，你們是向日葵，我們是大家的太陽，象徵只能看著我們的意思。」

而在Suho的SOLO演出時MAN力解放，解開白襯衫曬出結實胸肌、腹肌，還回眸拉下襯衫露香肩，引發全場尖叫；Kai也在表演SOLO曲〈Confession〉脫下外套露出精實雙臂，接著跑到舞台前大秀獨舞。兩場演唱會共吸8千萬，是今年韓星來台最高紀錄。

(中時 )