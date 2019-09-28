中信兄弟彭政閔引退戰前夕，兄弟以5比2戰勝悍將，同時也將封王魔術數字降到M1，在賽後「謝謝你，彭政閔」感謝儀式中，還驚喜邀請到前兄弟象領隊洪瑞河現身，獻上花束以及親筆寫的墨寶，表達感謝彭政閔這幾年來的貢獻。

洪瑞河寫的第一幅書法「珍惜，感恩。」代表彭政閔珍惜球員工作，努力認真才有好表現；且感恩球迷的支持才能有今天。第二幅「因為有你。」則是代表有恰恰才能讓球賽更精采，雖然不捨，仍祝福他退休轉換跑道能更上一層樓。

除此之外洪瑞河還在滿場球迷面前，毫不保留的讚賞彭政閔，說他是一位不可多得的好球員，態度好又相當拚。自兄弟象轉手後，洪瑞河便沒踏進球場，如今彭政閔引退才重新回到這熟悉的場地，讓他不僅緊張，內心也因為恰恰的退休感到相當不捨。

洪瑞河的保密現身讓現場球迷超驚喜，彭政閔也趁機表達對洪瑞河的感謝，「感謝兄弟飯店，讓我在生涯前半段能與兄弟象及隊友拿下4次總冠軍，也謝謝洪老闆選了好企業接手，接下來希望大家能一起延續兄弟精神，堅持到底、永不放棄。」

(中時電子報)