中信兄弟人氣球星「恰恰」彭政閔倒數1場引退戰，28日吸引滿場2萬名球迷塞爆洲際球場，在這下半季戰績關鍵時刻擔任球員的最佳後盾。而現場不少球迷舉起自製的加油看板為彭政閔加油，還有行動力十足的忠實恰粉，直接將彭政閔的臉部肖像刻在頭上，成為另類焦點。

彭政閔過去曾在受訪時說過，現場球迷的加油看板他在場內都看的到，在這重要的時刻，恰粉們的加油看板成為支持彭政閔的最佳道具。有球迷寫下「你是這19年最美好的存在」、「恰恰，我還沒準備好跟你說再見！」、「謝謝恰恰陪我從少女變熟女」，文字中充滿對彭政閔即將引退的不捨。

洲際球場擠進2萬人支持中信兄弟及彭政閔。（黃國峰攝）

除此之外彭政閔後援會臉書粉絲專頁，還轉貼一名忠實恰粉，將彭政閔的人頭肖像刻在後腦勺，另類髮雕藝術吸引不少目光，還有許多球迷留言，「設計師超強 球迷超有心」、「太強了，設計師應該也是恰迷」、「真的好厲害！」，還有球迷逗趣回應，「眼睛好像有點太大了」、「這個鼻子還原度很高」。

洲際球場擠進2萬人支持中信兄弟及彭政閔。（黃國峰攝）

洲際球場擠進2萬人支持中信兄弟及彭政閔。（黃國峰攝）

洲際球場擠進2萬人支持中信兄弟及彭政閔。（黃國峰攝）

(中時電子報)