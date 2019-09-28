桃姊妹手創市集有環保實用的餐具袋與各式布包、精緻手工皮件、純天然手工皂、一試成主顧的滷豆干與乳酪塔、送禮自用兩相宜的果醬與素燕窩等。(蔡依珍攝)

桃姊妹手創市集有環保實用的餐具袋與各式布包、精緻手工皮件、純天然手工皂、一試成主顧的滷豆干與乳酪塔、送禮自用兩相宜的果醬與素燕窩等。(蔡依珍攝)

桃姊妹手創市集有環保實用的餐具袋與各式布包、精緻手工皮件、純天然手工皂、一試成主顧的滷豆干與乳酪塔、送禮自用兩相宜的果醬與素燕窩等。(蔡依珍攝)

桃姊妹手創市集有環保實用的餐具袋與各式布包、精緻手工皮件、純天然手工皂、一試成主顧的滷豆干與乳酪塔、送禮自用兩相宜的果醬與素燕窩等。(蔡依珍攝)

單親爸為過敏兒女研發中藥手工皂。(蔡依珍攝)

單親爸為過敏兒女研發中藥手工皂。(蔡依珍攝)

社會局在中茂新天地辦理「培力女力 看見優勢～桃姊妹手創市集暨真人圖書館」成果展。(蔡依珍攝)

單親婦女肩負家庭照顧與經濟壓力，往往因家庭照顧難以從事正職工作，為協助單親經濟弱勢家長提升經濟收入、重新踏入社區與職場，社會局自102年起推動「桃姊妹格子舖培力支持計畫」，透過專長培育課程，培力單親經濟弱勢家長學習技能，製作商品透過市集、寄賣據點、公益扭蛋機及公益販賣機販售，至今已輔導成立41間手作工坊。

桃園市社會局6年前開始委託桃園市愛筵社會服務協會辦理「桃姊妹格子舖培力支持計畫」，幫助弱勢或單親家庭培育專長、販售手作品，至今已成立41間手作工坊，28日在中茂新天地舉辦手創市集，其中周爸爸是唯一一位男性，為了一雙過敏兒女，開賣起純天然中藥熬煮的手工皂，每一塊都是滿滿的愛心。

周爸爸退伍後靠著開發參考書自營自售賺到荷包滿滿，存款逾千萬、還有2棟房產，卻也因忙於打拼耽誤婚姻，年近不惑之年時在媽媽介紹下和越南籍女子結為連理，聽信妻子賣掉台灣房地產轉到越南投資買穀倉、土地，全登記她名下，在妻子鼓吹下不斷加碼，甚至開始借貸。

就在周爸爸無法再生出錢時，妻子竟拋夫棄子返國不再聯絡，報警協尋甚至打官司，他才發現婚姻是場騙局，負債累累的周爸爸開始父兼母職，尤其才剛滿1歲的兒子患有嚴重異位性皮膚炎，天天紅腫、脫屑，睡覺床都沾滿血跡，四處求醫，發現中醫師兜售1塊1千元的中藥皂有效果，苦於經濟無法負擔，正巧勞委會舉辦保養品手工皂培訓課程，毅然決然參加，憑著理工科專業背景研發，加上中醫貴人相助，生產出純天然的保養級中藥手工皂。

周爸爸笑言剛開始不懂行銷，憑著過去販售教科書建立的人脈，到學校福利社兜售，但仍不穩定，因緣際會加入「桃姊妹格子舖」，成立「秋春美麗工作室」銷路漸廣，碩士學位的他也在教授帶領下到大學當講師，坦言現況仍無法償還負債，但會為了兒女持續打拼。

社會局副局長劉思遠說，單親婦女肩負家庭照顧與經濟壓力，往往因家庭照顧難以從事正職工作，為協助單親經濟弱勢家長提升經濟收入、重新踏入社區與職場，社會局自2013年起推動「桃姊妹格子舖培力支持計畫」，透過專長培育課程，培力單親經濟弱勢家長學習技能，至今已輔導成立41間手作工坊，其中2位媽媽獲選模範母親、唯一一位男性爸爸也獲選位模範父親，證明他們雖然過得辛苦、奮鬥過程讓人愛憐，但努力的成果備受社會肯定。

劉思遠說，「桃姊妹格子舖」最重要的是協助產品行銷販售，除了網站平台和不定期舉辦市集，平時也在婦女館2樓中庭及壢小故事森林等寄賣據點展售，更有12台公益扭蛋機及2台公益販賣機在鬧區販售，邀請大家支持、選購。

(中時 )